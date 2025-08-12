Украинский мобильный оператор lifecell успешно завершил комплексную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в Киеве. За пять месяцев компания модернизировала более 700 базовых станций, что существенно улучшило качество связи для более чем миллиона абонентов. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Проект был направлен на повышение качества мобильных услуг в условиях постоянного роста потребления интернет-трафика. Оператор выбрал нестандартный подход: вместо многолетних масштабных проектов компания сосредоточилась на выборочной модернизации, основываясь на детальном анализе состояния сети.

Технические специалисты lifecell провели комплексные проверки качества связи в разных районах столицы. Специалисты создали интерактивную карту ключевых радиопоказателей и сервисных характеристик сети. Они измеряли мощность сигнала, качество радиосвязи, скорость передачи данных, качество канала и задержку сигнала.

Анализ позволил команде оператора реализовать ряд технических решений. В частности, установка дополнительных сотовых модулей LTE900 и LTE2100 расширила покрытие сети. А обновление оборудования диапазона LTE1800 до новейшего увеличило емкость и обеспечило стабильную связь в местах с высокой нагрузкой.

Вместе с тем покрытие сети выросло на 23%. При этом скорость загрузки данных увеличилась в среднем на 29%. А задержка сигнала сократилась на 58% – с 43 до 25 миллисекунд.

«Чтобы наши абоненты уже сейчас получили качественную связь, мы отказались от традиционного подхода “крупных проектов на годы” и сделали ставку на оперативную модернизацию, сосредоточенную на реальных потребностях пользователей. Полученные результаты подтверждают правильность выбранной стратегии», – отметил технический директор группы компаний DVL Сергей Терещук.

Сокращение задержки особенно важно для онлайн-игр, видеоконференций и потокового видео. Улучшенные показатели обеспечивают более быстрый отклик сети для современных интернет-услуг.

lifecell планирует и в дальнейшем реализовывать стратегию высокоточной модернизации в других регионах Украины. Компания будет адаптировать решения к особенностям каждого населенного пункта, сосредоточиваясь на максимальном результате с наименьшей нагрузкой на ресурсы.

Стоит отметить, что модернизация сети в столице стала частью более широкой стратегии обновления инфраструктуры. В июле 2025 года lifecell завершил подключение 350 базовых станций к высокоскоростной оптоволоконной сети «Датагруп». Это стало возможным благодаря объединению технологических ресурсов в рамках группы DVL.

lifecell входит в группу компаний DVL, которая также объединяет компании «Датагруп» и Volia. По состоянию на конец первого квартала 2025 года оператор обслуживает 9,6 миллиона абонентов по всей Украине.