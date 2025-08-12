Телекоммуникационная компания «Киевстар» провела первое успешное тестирование технологии Starlink Direct to Cell в Украине. Во время испытаний в Житомирской области CEO компании Александр Комаров и первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров обменялись текстовыми сообщениями, отправленными напрямую со смартфонов через спутник. Об этом говорится в пресс-релизе «Киевстар».

Тестирование подтвердило работоспособность революционной технологии прямой спутниковой связи в украинских условиях. Starlink Direct to Cell позволяет владельцам обычных 4G-смартфонов подключаться напрямую к спутникам в случае отсутствия сигнала наземной сети.

Технология станет особенно важной для украинцев в отдаленных районах, при сложных погодных условиях и во время чрезвычайных ситуаций. Пользователи смогут оставаться на связи даже при отключении электроэнергии или атаках на критическую инфраструктуру.

«Киевстар» стал первым оператором в стране, который интегрировал спутниковую связь в собственную телекоммуникационную инфраструктуру. Через сеть компании происходит обработка сообщений, маршрутизация и управление доступом пользователей.

«Тестирование такой передовой технологии — это прорыв для Украины. Несмотря на войну, разрушения и ежедневные вызовы, мы как бизнес не останавливаемся. Мы инвестируем, продолжаем работать и доказываем, что украинская устойчивость — это не только оборона, но и развитие. Для нас это инвестиция в безопасность и будущее. Direct to Cell — стратегически важная технология, которая позволит оставаться на связи в самых сложных условиях», — подчеркнул Александр Комаров.

«Украина занимает первое место среди стран Европы, которые запускают технологию Direct to Cell. Это важный шаг в развитии инфраструктуры, который обеспечит доступ к связи даже там, где отсутствуют традиционные сети. Несмотря на все вызовы военного времени, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь при любых обстоятельствах и месте нахождения — это один из наших ключевых приоритетов. Поэтому этот проект «Киевстар» — пример эффективного партнерства государства, бизнеса и технологических компаний, который открывает путь к будущему связи без границ», — подчеркнул Михаил Федоров.

Для использования услуги абонентам не нужны спутниковые антенны, специальные роутеры или отдельная подписка. Достаточно обычного смартфона с поддержкой 4G и SIM-карты «Киевстар». В тестовом режиме услуга будет предоставляться без дополнительной оплаты.

Функция передачи мобильных данных, которая позволит открывать веб-страницы и отправлять мультимедийные сообщения, пока находится в стадии разработки. Она станет доступной постепенно по мере улучшения пропускной способности сети и запуска новых спутников.

Обмен текстовыми сообщениями для абонентов «Киевстар» запланирован на осень 2025 года. Это станет первым этапом внедрения технологии Direct to Cell в Украине.

Компания ведет переговоры с ведущими производителями смартфонов для обновления программного обеспечения. В будущем это позволит начать обмен сообщениями через популярные мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram.

Инженеры «Киевстар» продолжат полевые испытания по всей Украине для тестирования передачи сообщений и мобильных данных в реальных условиях. Компания будет регулярно информировать абонентов обо всех технических аспектах внедрения новой услуги.

«Киевстар» является крупнейшим украинским оператором электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов «Домашнего Интернета». В течение 2023-2027 годов компания планирует инвестировать в развитие новых телеком-технологий 1 млрд долларов США. За последние три года компания выделила более 3,4 млрд грн для поддержки Сил обороны, абонентов и реализации социальных проектов.