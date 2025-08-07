На «Киевстар ТВ» стартовал показ украинского сериала «Майор Сковорода»

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» представила новый украинский сериал «Майор Сковорода» — детективную комедию о неидеальном следователе и его команде новобранцев. Проект состоит из 24 серий и рассказывает о харизматичном детективе, которого переводят из главного управления на окраину из-за конфликтного характера. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Главный герой сериала — Андрей Сковорода — получает возможность возобновить карьеру в новом отделении. Детектив возглавляет группу неопытных полицейских, не имеющих практических навыков оперативной работы. Ситуация осложняется тем, что Сковорода должен работать под руководством бывшей жены Марины.

Роль Марины исполняет Анастасия Карпенко — известная украинская актриса с множеством драматических ролей в фильмографии. Актриса отметила, что давно хотела сыграть в комедийном проекте, поэтому с удовольствием присоединилась к съемкам сериала.

Создатели позиционируют «Майор Сковорода» как историю о борьбе с собственными недостатками и хаосом ради спасения карьеры и репутации. Сюжет сочетает серьезные детективные расследования с юмористическими ситуациями, показывая специфику работы правоохранительных органов.

Сериал создан специально для украинской аудитории, которая ценит локальный контент. Зрители могут просматривать эпизоды на платформе «Киевстар ТВ» в высоком качестве на шести устройствах одновременно: телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV и игровой консоли Xbox.

Доступ к платформе имеют все пользователи независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера. Для просмотра достаточно войти в систему по номеру телефона.

В то же время «Киевстар ТБ» работает над другими оригинальными проектами. Недавно «Киевстар ТБ» и продакшн SFERA FILM начали съемки детективного триллера «Тихая Нава» — первого отечественного сериала в стиле true crime. Премьера этого оригинального проекта запланирована на начало 2026 года.