«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет квалификационные матчи сборной Украины по баскетболу

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» будет эксклюзивно показывать матчи мужской национальной команды по баскетболу во время предварительной квалификации к чемпионату мира 2027 года. Зрители смогут посмотреть все поединки без дополнительной платы сверх тарифа. Об этом сообщает пресс-служба «Киевстар ТВ».

Украинская сборная проведет четыре матча в ходе предварительной квалификации. Два поединка состоятся на выезде, еще два домашних матча (которые номинально будут считаться домашними) пройдут в Риге. Команда под руководством Айнарса Багатскиса сыграет против Словакии 9 августа в 17:00 и против Швейцарии 16 августа в 17:00.

Результаты группы A будут определять дальнейший путь украинцев в квалификации. В случае победы в группе команда пройдет в первый раунд отбора в группу A вместе с Испанией, Грузией и второй командой из предварительной квалификации группы D. В группу D входят сборные Дании, Норвегии или Хорватии.

Второе место в предварительной квалификации группы A будет означать участие украинцев в группе C основного раунда. Там их соперниками будут сборные Сербии, Турции и Боснии и Герцеговины.

Платформа «Киевстар ТВ» активно развивает спортивное направление. Помимо баскетбольных матчей, пользователи могут смотреть трансляции УПЛ на канале UPL.TV, матчи Английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги на Setanta Sports. Также доступны трансляции Кубка Англии и Саудовской Про-лиги, а некоторые матчи показывают эксклюзивно на канале Setanta Sports Premium.

Спортивный раздел сервиса содержит 35 телеканалов. Платформа предлагает удобную навигацию, актуальные расписания матчей и тематические подборки. Эти функции помогают быстро находить трансляции любимых команд и не пропускать ключевые спортивные события.