«Киевстар» показал положительные финансовые результаты во втором квартале 2025 года

Крупнейший украинский телеком-оператор «Киевстар» показал стабильный рост цифровых сервисов во втором квартале 2025 года. Общий доход компании вырос на 25,8% до 11,857 млрд гривен, а EBITDA увеличилась на 23,5%. Компания инвестировала более 3,9 млрд гривен в развитие сетевой инфраструктуры. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Абонентская база 4G-услуг выросла до 14,4 млн пользователей. Доля 4G-абонентов в общей абонентской базе достигла 64,5%, что на 2,1 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интенсивность капитальных вложений составила 33,2% в течение квартала и 28,1% в первом полугодии в целом.

- Реклама -

Цифровая медицинская платформа Helsi увеличила количество пользователей до 2,5 млн человек по состоянию на июнь 2025 года. Рост этого показателя составляет 15,8% по сравнению с прошлым годом. Сервис развивает новые модели подписки и корпоративное направление B2B.

Стриминговый сервис «Киевстар ТВ» продолжает демонстрировать положительную динамику. Количество пользователей платформы выросло на 21,7% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Рост обеспечили запуск приложения для Xbox, увеличение объема украиноязычного контента и эксклюзивные спортивные трансляции.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В апреле 2025 года к экосистеме «Киевстар» присоединился сервис такси и доставки Uklon. За второй квартал платформа принесла 21,7 млн долларов выручки и 9,3 млн долларов EBITDA. Сервис обслужил 41,2 млн поездок и 1,1 млн доставок в течение квартала. Общее количество цифровых абонентов выросло на 51,2% до 13,4 млн пользователей. Мобильное приложение «Мой Киевстар» увеличило аудиторию на 6,3% до 5,4 млн пользователей.

Количество мультисервисных клиентов увеличилось на 23,7%. Эта категория пользователей составляет 31,7% от общей абонентской базы оператора. Прямой цифровой доход показал самую высокую динамику роста, увеличившись на 460,3% до 1,263 млрд гривен. Средний доход с абонента мобильной связи (ARPU) вырос на 20,6% до 146 гривен. Среднее потребление мобильных данных выросло до 12,6 гигабайта на абонента против 10,4 гигабайта годом ранее.

«Киевстар» подписал меморандум с Министерством цифровой трансформации о создании первой украиноязычной крупной языковой модели. Проект планируется завершить до конца 2025 года. Система будет предоставлять цифровые услуги на основе локализованных данных.

Компания получила разрешение на проведение тестовых испытаний спутниковой технологии Direct to Cell. Технология позволит обеспечить мобильную связь в регионах без традиционного наземного покрытия. Особую актуальность это имеет в труднодоступных горных и сельских районах.

Материнская компания VEON продвигается к опосредованному листингу «Киевстар» на американской бирже Nasdaq. Сотрудничество осуществляется совместно с Cohen Circle. Внеочередное собрание акционеров Cohen Circle запланировано на 12 августа 2025 года.

- Реклама -

В случае успешного завершения процедуры «Киевстар» станет первой украинской компанией на бирже США. Это откроет новые возможности для привлечения международного капитала в экономику Украины.