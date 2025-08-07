UARU

Apple подала иск против сети кинотеатров Apple Cinemas из-за схожести названий

Apple Cinemas
Warwick Mall/Facebook

Технологический гигант Apple подал иск в суд против небольшой сети кинотеатров Apple Cinemas, обвинив ее в неправомерном использовании торговой марки и введении потребителей в заблуждение. Иск подан в федеральный суд штата Массачусетс в августе 2025 года, сообщает Reuters.

Apple утверждает, что использование названия Apple Cinemas создает у потребителей ложное впечатление о связи кинотеатральной сети с корпорацией. Компанию особенно беспокоит недавнее открытие кинотеатра в Сан-Франциско. Заведение расположено менее чем в часе езды от штаб-квартиры Apple в Купертино.

«Потребители не должны ходить в кинотеатр Apple Cinemas, думая, что он связан со знаменитым брендом Apple, со всей его репутацией и капиталом, когда Apple Cinemas не имеет никакого отношения к Apple», — заявляют представители компании.

Сеть Apple Cinemas начала работать в 2013 году. Изначально она сосредоточилась на северо-восточных штатах США. Однако недавно компания расширила географию присутствия, что усилило беспокойство Apple по поводу возможной путаницы среди потребителей.

Судебный процесс начался не сразу. Apple неоднократно пыталась решить конфликт в досудебном порядке. В октябре 2024 года Патентное ведомство США отклонило заявки Apple Cinemas на регистрацию торговых марок «Apple Cinemas» и «ACX — Apple Cinematic Experience». Ведомство признало их такими, которые могут вызвать путаницу с торговыми марками Apple.

В декабре 2024 года Apple направила официальное письмо с требованием прекратить нарушение. Между сторонами состоялось несколько раундов переговоров в письменной и телефонной форме. Однако компания Sand Media Corp Inc., стоящая за Apple Cinemas, проигнорировала эти сигналы и продолжила экспансию.

Apple привела в иске конкретные примеры путаницы потребителей. Компания добавила к материалам дела комментарии из социальных сетей и новостных платформ. Пользователи открыто выражают убеждение, что Apple Cinemas связана с Apple Inc. Компания также отмечает, что из-за открытия новых кинотеатров медиа приходилось отдельно объяснять отсутствие какой-либо связи между сетью и корпорацией Apple.

Технологическую компанию также беспокоят планы агрессивного расширения сети кинотеатров. Apple Cinemas планирует открыть до 100 новых заведений в течение следующих 10 лет по всей стране. Часть из них может расположиться вблизи ключевых локаций Apple. В иске также утверждается, что Apple Cinemas использует подобное название для заключения выгодных арендных соглашений, позиционируя свои заведения как альтернативу магазинам Apple Store в торговых центрах.

Представители Apple Cinemas объясняют выбор названия планами открытия первого кинотеатра в Apple Valley Mall в Род-Айленде. Однако этот объект так и не был реализован.

Apple требует от суда запретить использование спорного названия и компенсировать причиненный ущерб. Точную сумму возмещения компания пока не уточнила. Представители Apple Cinemas пока не комментировали ситуацию.

