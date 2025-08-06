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В Тернопольской области в суд передали дело о незаконной ретрансляции телеканалов

Новости
Телепиратство

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя города Зборов, который перепрошивал и продавал устройства для незаконного просмотра телеканалов. Его деятельность нанесла медиагруппам ущерб на сумму почти 900 тысяч гривен. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Тернопольской областной прокуратуры Лесю Гурецкую.

Мужчина использовал свои технические знания для модификации устройств. Он устанавливал на них программное обеспечение, которое открывало доступ к 12 телевизионным каналам («1+1», «2+2», «ICTV», «СТБ», «М1», «М2», «УНІАН», «ТЕТ» и другие). Житель Зборовца несанкционированно распространял и сбывал информацию, не имея разрешения от правообладателей контента.

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Обвиняемый нарушил ряд законов Украины. Среди них — законы «О телевидении и радиовещании», «Об авторском праве и смежных правах», «О телекоммуникациях», «Об информации» и «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах». Он не заключил договоров с компаниями ООО «ВИЖН МЕДИА» и ООО «СТАРЛАЙТ ДИДЖИТАЛ». Именно эти медиагруппы владеют правами на трансляцию соответствующих телеканалов.

Мужчина продавал каждое модифицированное устройство за две тысячи гривен. Такие действия нанесли правообладателям имущественный ущерб на сумму 859 300 гривен. Прокуратура квалифицирует его действия как нарушение смежных прав обеих медиагрупп.

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Досудебное расследование по делу проводили следователи полиции. В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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