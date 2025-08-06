Турецкая Turkcell окончательно покинула украинский рынок

Турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell завершил продажу всех своих активов в Украине. Покупателем стал концерн DVL Telecom, который выкупил 100% акций компаний lifecell, «Глобал Билги» и «Укртауэр». Об этом сообщается на Платформе публичного раскрытия информации KAP.

Сделка оценивается в 538,7 миллиона долларов США. Передача включает не только акции компаний, но и все их права и долговые обязательства. DVL Telecom входит в состав группы NJJ Holding.

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Официальное сообщение Turkcell подтверждает, что 9 сентября 2024 года состоялась передача всех дочерних структур турецкого оператора в Украине. Это означает полное прекращение деятельности компании на украинском рынке после более двадцати лет присутствия.

Turkcell начала работу в Украине в далеком 2004 году. В 2015 году компания приобрела мобильного оператора lifecell (тогда еще life:)). Намерение о выходе с украинского рынка компания объявила в конце 2023 года. Это решение стало частью глобальной коррекции бизнес-стратегии в условиях экономической нестабильности в регионе.

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lifecell занимает третье место среди операторов мобильной связи в Украине после «Киевстар» и Vodafone. Оператор объединится с компанией «Датагруп-Воля», которая специализируется на услугах фиксированной связи и платного телевидения.

Консорциум инвесторов возглавил французский миллиардер Ксавье Ниэль. В сделке также участвовала инвестиционная компания Horizon Capital. Ранее киевский суд снял арест с акций lifecell, которые принадлежали российскому бизнесмену Михаилу Фридману через структуру LetterOne. Фридман, который находится под санкциями, владел примерно 20% акций оператора.

Объединенная телекоммуникационная платформа охватит мобильной связью около 10 миллионов украинцев. Фиксированная сеть новой компании будет обслуживать более 4 миллионов локаций по всей территории Украины.