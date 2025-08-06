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Starlink разрабатывает тариф для совместного использования одного терминала несколькими клиентами

НовостиСпутниковая связь
Starlink
X/@Starlink

Компания Starlink разрабатывает тарифный план Community. Он позволит группе пользователей использовать один спутниковый терминал совместно. При этом каждый клиент будет иметь отдельное тарифицирование. Как сообщает PCMag, информация о новой услуге появилась на официальной странице службы поддержки сервиса.

Новый тариф Starlink Community предусматривает ежемесячную плату в размере 60 долларов. Это на 20 долларов меньше по сравнению со стандартным индивидуальным планом Residential Lite, который стоит 80 долларов в месяц. Если сравнивать с базовым тарифом Residential, можно сэкономить почти вдвое.

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На веб-сайте Starlink уже создан специальный раздел Community. Однако, судя по внешнему виду, пока сложно определить его полную функциональность. Компания еще не объявила список регионов, где будет доступно совместное использование терминалов. Скорее всего, новый сервис заработает за пределами США и Канады, где Starlink уже имеет стабильную клиентскую базу.

Техническая реализация совместного подключения имеет особенности. Группа клиентов будет подключаться к одному терминалу Starlink с помощью собственных маршрутизаторов Wi-Fi. Управлением совместным доступом будет заниматься специально назначенный локальный администратор.

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Еще в мае текущего года Илон Маск разослал партнерам сообщение о возможности организации совместного доступа. Тогда руководитель компании лишь намекал на разработку соответствующего решения для клиентов.

Новая схема также позволит создавать публичные точки доступа Wi-Fi на короткий период. Подробные ограничения для этого режима работы компания пока не обнародовала. Дополнительные технические характеристики и условия предоставления услуг будут уточнены позже.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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