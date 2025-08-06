«Киевстар» отключит 3G в Чернигове и некоторых районах Кировоградской и Сумской областей

Мобильный оператор «Киевстар» начинает новый этап модернизации сети с 7 октября 2025 года. Компания перераспределит частоты диапазона 2100 МГц для расширения покрытия технологии 4G вместо устаревшего 3G в ряде населенных пунктов Украины. Об этом компания сообщает на своем сайте.

Технические изменения коснутся жителей Чернигова и отдельных районов Кировоградской и Сумской областей. Модернизация является частью общей стратегии подготовки инфраструктуры к будущему запуску сети 5G.

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Оператор планирует прекратить работу 3G-технологии в следующих населенных пунктах: городе Чернигове, городах Александрия и Светловодск в Кировоградской области вместе с Александрийским и Новоукраинским районами, а также в городах Конотоп и Шостка Сумской области.

Переход на современную технологию обеспечит абонентам более высокую скорость передачи данных и лучшее качество мобильного интернета. Отказ от устаревших стандартов связи соответствует мировым тенденциям развития телекоммуникационной отрасли.

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Пользователи, которые до сих пор пользуются 3G-связью, могут включить 4G-технологию на своих устройствах. Компания предоставляет инструкции для настройки соответствующих параметров сети.

Абоненты со старыми SIM-картами смогут бесплатно заменить их на современные USIM-карты в официальных магазинах оператора. Номер телефона останется неизменным после замены карты.

«Киевстар» советует пользователям проверить настройки автоматического выбора сети на своих смартфонах. Правильная настройка режима 2G/3G/4G или 5G обеспечит стабильность телефонных звонков при переходе на новую технологию.