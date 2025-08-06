ElevenLabs представила Eleven Music — ШІ-генератор музыки без роялти

Компания ElevenLabs официально запустила сервис Eleven Music, который использует технологию искусственного интеллекта для создания музыкальных композиций для коммерческого использования. Платформа генерирует полноценные треки с вокалом и инструментальным сопровождением на основе текстовых запросов пользователей без необходимости платить роялти за коммерческое использование. Об этом сообщается на официальном сайте ElevenLabs.

Система работает на основе ввода подробных текстовых подсказок, таких как «спокойный джаз в стиле 60-х с выразительными текстами для спокойного пятничного вечера». Процесс генерации занимает всего несколько минут, после чего пользователь получает готовую композицию с текстами и вокальными партиями.

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ElevenLabs проводила тестирование платформы в течение некоторого времени с ограниченной группой из 20 клиентов. Участники тестирования использовали сервис для создания музыки для кинематографа, телевизионных шоу, видеоигр и мобильных приложений.

Для обеспечения юридической чистоты сгенерированного контента компания заключила соглашения с агентствами цифровых прав Merlin Network и Kobalt Music Group. Эти организации представляют интересы независимых и небольших музыкальных лейблов и предоставляют доступ к легальному контенту для обучения ИИ-модели.

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«Модель создана исключительно на основе данных, к которым у нас есть законный доступ», — отметил соучредитель и генеральный директор ElevenLabs Мати Станишевский. Руководитель компании также заявил о планах расширения сотрудничества путем привлечения крупных музыкальных лейблов в будущем. В настоящее время ведутся переговоры с крупнейшими игроками индустрии — Universal Music Group, Sony Music и Warner Music.

Сервис предлагает бесплатный тарифный план с лимитом в 10 000 кредитов в месяц для некоммерческого использования. Коммерческая лицензия и расширенные функциональные возможности доступны на платных тарифах, стоимость которых начинается от 5 долларов в месяц.

Технология имеет встроенные ограничения безопасности — система не генерирует композиции с именами реальных исполнителей, цитатами из известных треков или контентом неприемлемого характера. Это отличает Eleven Music от конкурентов вроде Suno и Udio, которые сталкиваются с судебными исками из-за вероятного использования материалов, защищенных авторским правом.

Запуск Eleven Music демонстрирует растущий интерес технологических компаний к сфере ИИ-генерации творческого контента и подчеркивает важность соблюдения авторских прав в этой области.