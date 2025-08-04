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ICTV2 запускает третий сезон квиз-шоу «Кто хочет стать миллионером?»

НовостиТелевидение
Хто хоче стати мільйонером

Телеканал ICTV2 покажет новый сезон популярного квиз-шоу «Кто хочет стать миллионером?» с ведущим Стасом Бокланом. Премьера третьего сезона состоится 1 сентября в 19:00. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе телеканала.

Новый сезон символично начинается в День знаний. Зрители смогут не только следить за соревнованием участников за главный приз, но и проверить собственную эрудицию вместе с игроками в студии.

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Программу и в дальнейшем будет вести Народный артист Украины Стас Боклан. Его харизма и профессионализм создают особую атмосферу в студии. Боклан умеет поддержать каждого участника и добавить юмора даже в самые напряженные минуты игры.

Формат шоу сохраняет свою главную особенность. В предыдущих двух сезонах все участники получили вознаграждение. Наименьший выигрыш составил 5 тысяч гривен, а некоторые из игроков забрали суммы с четырьмя и пятью нулями.

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«Уникальность этой игры в том, что победителем может стать любой — человек любого возраста, профессии, социального статуса. И то, что все 10 игроков могут выиграть миллион, — вдохновляет», — рассказывает Татьяна Гребеник, генеральный креативный продюсер программного направления телеканалов ICTV/ICTV2 и Starlight Doc и шоураннер проекта «Кто хочет стать миллионером?».

Авторы программы особенно тщательно подбирают вопросы об Украине. Вопросы касаются истории, географии, культуры, литературы и выдающихся личностей нашей страны. Такой подход делает шоу не только развлекательным, но и познавательным.

Новый сезон имеет ярко выраженный социальный характер. Участники хотят направить выигрыши на благотворительность. Они мечтают помочь защитникам Украины и военным, поддержать ветеранские движения, воплотить социальные проекты для своих общин, помочь животным, которые страдают от войны, и восстановить окружающую среду.

Программа «Кто хочет стать миллионером?» существует более тридцати лет. Формат остается неизменным, но до сих пор интересует зрителей во всем мире. Шоу традиционно объединяет семьи у телевизоров и создает атмосферу совместных переживаний.

Главной тайной третьего сезона будет вопрос о том, сможет ли кто-то из участников действительно стать миллионером. Предыдущие сезоны показали, что все десять игроков имеют одинаковые шансы на победу.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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