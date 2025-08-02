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YouTube разрешил монетизировать видео с ненормативной лексикой в первые 7 секунд

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Как создавался YouTube

Видеохостинг YouTube разрешил авторам контента получать полный доход от рекламы в видео, которые содержат ненормативную лексику в первые семь секунд после начала ролика. Ранее такие материалы могли претендовать лишь на ограниченный рекламный доход. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление руководителя отдела монетизации платформы Конора Кавани.

Новая политика стала значительным ослаблением предыдущих ограничений. В ноябре 2022 года администрация YouTube ввела более жесткие правила монетизации, которые предусматривали отключение рекламного дохода для роликов с ненормативной лексикой в первые 8-15 секунд видео.

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Руководитель отдела монетизации YouTube объяснил изменения эволюцией ожиданий рекламодателей. «Рекламодатели ожидали, что у рекламы на YouTube будет дистанция между ненормативной лексикой и только что показанной рекламой», — отметил Кавана. Однако теперь «ожидания изменились, и у рекламодателей уже есть возможность нацеливать контент на желаемый уровень ненормативной лексики».

Предыдущие ограничения вызвали протесты со стороны создателей контента. В частности, владелец канала ProZD опубликовал видео, в котором подождал 15 секунд, а затем назвал изменения политики «самым тупым дерьмом из когда-либо услышанных». Впоследствии YouTube демонетизировал и это видео, что продемонстрировало строгость тогдашних правил.

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Платформа внесла частичные коррективы в свою политику весной 2023 года, позволив претендовать на доход от рекламы видео с ненормативной лексикой в первые 8-15 секунд. Нынешние изменения стали дальнейшим шагом в либерализации правил.

YouTube определяет различные уровни ненормативной лексики. В качестве конкретного примера грубой нецензурной лексики Кавана назвал слово «fuck», тогда как «asshole» или «bitch» платформа классифицирует как умеренную ненормативную лексику.

В то же время видеохостинг сохраняет определенные ограничения. Монетизация остается недоступной для видео, которые содержат умеренную или грубую нецензурную лексику в заголовках или миниатюрах. Ролики с частым использованием грубой ненормативной лексики также продолжают считаться нарушением правил в отношении контента, дружественного рекламодателям.

«Придется с умом подбирать, куда вставить крепкое словцо», — подытожил Конор Кавана, описывая новые возможности для авторов контента.

Ослабление ограничений на монетизацию происходит на фоне положительной динамики рекламных доходов YouTube. Во втором квартале 2025 года видеоплатформа показала существенный рост — $9,8 млрд. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда рекламные поступления составили $8,7 млрд.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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