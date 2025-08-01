«Киевстар ТВ» и продакшн SFERA FILM начали снимать детективный триллер «Тихая Нава» — первый отечественный сериал в стиле true crime. Премьеру оригинального проекта планируют на начало 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе «Киевстар ТВ».

Сериал рассказывает историю молодого юриста, который попадает в центр расследования череды жестоких преступлений в небольшом городке. Главному герою приходится бороться с равнодушием общества и инертностью системы в поисках правды.

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Сериал снимает режиссер Дмитрий Андриянов, оператор-постановщик — Вячеслав Раковский. Проект продюсируют Анна Гончар и Дмитрий Сафановский. В сериале играют Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисель, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Александра Сорока, Вероника Мишаева и Андрей Мостренко.

«Мы и в дальнейшем вкладываем средства в производство сериалов, которые отвечают запросам украинской аудитории. Наша цель — создавать контент, который не только развлекает, но и осмысливает происходящее вокруг», — прокомментировал Павел Рыбак, CEO «Киевстар ТВ».

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Проект уже получил международное признание. На конкурсе Content Warsaw Copro Pitch 2025 от C21Media сериал победил в категории Scripted Series. Из более чем 50 заявок из региона Центральной и Восточной Европы в финальный питчинг прошли только шесть проектов. К слову, тогда он еще имел рабочее название «Энрике».

«Тихая Нава» станет вторым original-сериалом платформы после драмеди «Витя», премьера которого состоится 1 сентября 2025 года. Создание собственного контента — приоритетное направление развития «Киевстар ТВ» в условиях изменений на медиарынке.

«“Тихая Нава” — первый украинский сериал в стиле true crime, и для нас это настоящий вызов и одновременно большое вдохновение. Это жанр, которого еще не было в украинском сериальном производстве, поэтому особенно интересно воплощать его вместе с такой сильной и профессиональной командой. Мы все чувствуем, что создаем что-то важное и небезразличное», — отметила Анна Гончар, главный продюсер проекта.

Наряду с развитием собственного производства платформа активно расширяет контентную линейку. Недавно «Киевстар ТВ» вместе с MEGOGO заключили ко-эксклюзивное соглашение с международным сервисом Paramount+, обеспечив украинским зрителям доступ к премиальному контенту с профессиональной украиноязычной озвучкой.

«Киевстар ТВ» — совместный проект компаний Киевстар и 1+1 media, основанный в 2019 году. Платформа дает доступ к более 430 телеканалам и VOD-библиотеке из 20 тысяч фильмов, сериалов и шоу. SFERA FILM специализируется на кино- и сериальном производстве, известна проектами «Я-Надия», «Чертова сковорода», «Кукушки» и другими.