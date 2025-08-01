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Champion Radio стало официальным радиотранслятором Украинской Премьер-Лиги

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Champion Radio транслюватиме матчі Української Прем'єр-Ліги

Champion Radio стало официальным радиотранслятором чемпионата Украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26. Слушатели смогут следить за самыми интересными поединками в прямом эфире радиостанции. Об этом сообщается на официальной фейсбук-странице Champion Radio.

Радиотрансляции футбольных матчей начнутся 1 августа 2025 года. Это позволит болельщикам слушать комментарии к играм в разных обстоятельствах — в дороге, на работе, во время занятий спортом или даже на стадионе.

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Новая услуга дополнит имеющуюся возможность просмотра матчей на телеканале UPL.TV. Радиоформат расширяет аудиторию футбольных трансляций и обеспечивает альтернативный способ потребления спортивного контента.

Champion Radio позиционирует себя как «Первое спортивное радио» и «Главное спортивное радио страны». Радиостанция является киевской местной негосударственной организацией, которая начала эфирное вещание 9 сентября 2024 года.

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Сеть вещания радиостанции постепенно растет. В Днепре Champion Radio заработало 22 марта 2025 года на частоте 105,8 МГц, заменив радиостанцию «Просто Ради.О». Вещание в Хмельницком началось 23 апреля 2025 года, а в Житомире — 29 июля этого же года.

Сотрудничество с Украинской Премьер-Лигой становится важным шагом в развитии спортивной радиожурналистики в Украине. Радиоформат остается актуальным способом получения информации, особенно для мобильной аудитории и в условиях ограниченного доступа к видеоконтенту.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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