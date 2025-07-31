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Sat Systems начала продажи медиаприставок серии Openbox Homatics Box R – они лицензированы Google

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Openbox Homatics Box R

Украинская компания Sat Systems начала реализацию новой серии медиаприставок Openbox Homatics Box R на базе операционной системы Android TV. Устройства получили официальную лицензию корпорации Google и поддерживают современные стандарты воспроизведения контента. Как сообщает компания, новая серия представлена двумя моделями разных ценовых категорий.

Технические возможности

Серия Openbox Homatics Box R включает две модели: бюджетную Openbox Homatics Box R HD и премиум-устройство Openbox Homatics Box R 4K. Оба устройства используют сертифицированную операционную систему Android TV с поддержкой OTA-обновлений в течение трех лет.

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Разработчики обеспечили полную лицензионную поддержку основных технологий. Приставки сертифицированы согласно стандартам Dolby Digital Plus, HDMI, HDCP, MPEG-4, H.264, H.265. Дополнительно обеспечена поддержка Google Widevine DRM уровней L1 и L3, а также MS PlayReady.

Модель высшего класса Openbox Homatics Box R 4K поддерживает воспроизведение контента в формате 4K/Ultra HD с частотой 60 кадров в секунду. Устройство обеспечивает работу с технологией HDR10+ и позволяет просматривать сервисы Netflix 4K и Amazon Prime Video 4K в высочайшем качестве.

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Функциональные особенности

Обе модели оснащены беспроводным Bluetooth-пультом премиум-класса с функцией голосового поиска. Пульт позволяет управлять как приставкой, так и телевизором. Устройства поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi стандартов 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также имеют порт Ethernet со скоростью 100 Мбит/с.

Медиаприставки имеют встроенный модуль Bluetooth для подключения беспроводных наушников и игровых контроллеров. Для расширения возможностей имеются два порта USB и один слот MicroSD.

Пользователи могут использовать оптический цифровой выход S/PDIF для создания домашнего кинотеатра с качественным звуком. Встроенная функция Chromecast позволяет транслировать контент с мобильных устройств на экран телевизора.

Программное обеспечение и сервисы

Приставки обеспечивают доступ к популярным стриминговым платформам, включая Netflix, YouTube и Amazon Prime Video. Пользователи могут устанавливать сторонние приложения с USB-носителей.

Локализация интерфейса адаптирована для пользователей разных стран. Система обеспечивает стабильную работу благодаря сертификации Android TV.

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О компании

Компания Sat Systems имеет большой опыт в производстве и продаже телевизионного оборудования, главный офис расположен в Запорожье. Торговая марка Openbox представляет линейку ТВ-приставок и медиаплееров компании и зарекомендовала себя как надежный и качественный продукт на рынке телевизионного оборудования.

Продукция доступна для приобретения в интернет-магазине SatShop.com.ua и на основных украинских маркетплейсах: ROZETKA, Prom и «Эпицентр». Компания продолжает развивать направление медиаприставок с поддержкой современных технологий воспроизведения контента.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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