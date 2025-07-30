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В России заблокировали доступ к Speedtest

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speedtest smartphone

Российский регулятор в сфере связи Роскомнадзор ограничил на территории Российской Федерации доступ к международному сервису тестирования скорости интернета Speedtest компании Ookla. Ограничение введено из-за выявленных угроз безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента интернета. По информации «Интерфакса», блокировка осуществлена согласно постановлению российского правительства № 127 от 12 февраля 2020 года.

Speedtest принадлежит американской компании Ookla, специализирующейся на тестировании интернет-соединений. Сервис позволяет пользователям бесплатно проверять скорость загрузки и выгрузки данных, а также анализировать производительность сетевого соединения через специальную веб-платформу.

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Российские операторы связи и интернет-провайдеры активно использовали этот международный сервис для сбора внутренней статистики и мониторинга качества сети. Как сообщает «Коммерсантъ», ограничение доступа выявлено 30 июля.

Роскомнадзор предлагает российским пользователям альтернативное решение. Специалисты подведомственного ведомству Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования разработали отечественное приложение «ПроСеть». Программа предназначена для проверки скорости передачи данных, измерения уровня мобильного сигнала и тестирования доступности интернет-ресурсов на устройствах с операционной системой Android.

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Приложение «ПроСеть» доступно для загрузки в российском магазине приложений Rustore. Это решение должно заменить заблокированный международный сервис для российских пользователей.

Ранее российские парламентарии высказывали сомнения относительно надежности Speedtest. В ноябре прошлого года депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что сервис много лет позиционировался как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединения. Однако, по его словам, все это время платформа собирала для американских спецслужб подробную информацию о конфигурации российских сетей связи.

Блокировка Speedtest стала очередным шагом российских властей по ограничению доступа к иностранным интернет-сервисам. Оно вписывается в общую стратегию создания суверенного российского интернета и замещения зарубежных технологических решений отечественными аналогами.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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