UARU

UARU

Телефоны известного российского бренда запретили в Беларуси

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Телефон teXet

Госстандарт Беларуси внес в перечень опасной продукции две модели телефонных аппаратов российской торговой марки teXet. Такое решение связано с выявлением значительного превышения концентрации свинца в припое устройств. Об этом сообщает onliner.by.

Экспертиза выявила нарушения норм безопасности в обеих моделях телефонов. В припое модели TX-234 концентрация свинца достигла 24,34%, что в 243 раза превышает допустимый уровень. В модели TX-236 содержание свинца составило 33,46% (334600 мг/кг).

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Согласно действующему техническому регламенту, максимально разрешенная концентрация свинца в однородных материалах электронных устройств не должна превышать 0,1% или 1000 миллиграммов на килограмм.

Вследствие принятого решения запрещен ввоз, реализация и распространение указанных моделей телефонов на территории Беларуси. Госстандарт классифицировал продукцию как опасную из-за несоответствия требованиям ограничения использования вредных веществ в электронике.

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teXet является российским брендом, который специализируется на выпуске бюджетной электроники. Производство запрещенных моделей телефонов осуществлялось на китайских предприятиях.

Напомним, в самой России сегодня заблокировали доступ к сервису Speedtest из-за угрозы безопасности российского сегмента интернета.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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