Американский мобильный оператор T-Mobile объявил об официальном запуске коммерческого сервиса спутниковой связи T-Satellite, который базируется на спутниковых технологиях Starlink. Сервис завершил этап бета-тестирования и теперь доступен всем пользователям смартфонов в США независимо от оператора связи. Как сообщает The Verge, пока функционал ограничивается отправкой текстовых сообщений и определением местоположения.

Спутниковый сервис T-Satellite работает как отдельная подписка стоимостью 10 долларов в месяц. Впоследствии цена вырастет до 15 долларов ежемесячно. Компания включила сервис в тарифный план Experience Beyond за 100 долларов в месяц. Некоторые устаревшие тарифы Go5G также получили доступ к спутниковой связи.

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Система автоматически переключается на спутниковую связь, когда пользователь выходит за пределы покрытия наземных сотовых сетей. При отсутствии помех пользователи могут отправлять и получать SMS-сообщения. Сервис поддерживает отправку экстренных сообщений на номер 911. Пользователи могут делиться специальной ссылкой для временного отслеживания местоположения устройства.

T-Mobile отмечает на странице технической поддержки, что отправка изображений доступна на большинстве Android-смартфонов. Компания планирует расширить список совместимых устройств. В будущем оператор добавит поддержку голосовых сообщений и интеграцию с оптимизированными для спутниковой связи приложениями AllTrails, AccuWeather и WhatsApp.

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Инфраструктура сервиса включает более 650 спутников Starlink. Они обеспечивают покрытие континентальной части США, Гавайских островов, южных регионов Аляски и Пуэрто-Рико. T-Mobile работает над расширением сервиса на международные воды и территории за пределами США.

Для работы T-Satellite требуется разблокированное устройство с поддержкой eSIM и спутникового подключения. Сервис совместим с более чем 60 моделями смартфонов. В список входят iPhone 13 и более новые модели, Google Pixel 9 и устройства серии Samsung Galaxy S21 и последующих поколений.

Конкуренты T-Mobile также развивают спутниковые технологии. Verizon запустил бесплатный сервис спутниковых сообщений совместно с компанией Skylo. Этот сервис доступен только клиентам Verizon с новейшими устройствами Samsung Galaxy S25 и Google Pixel 9. AT&T сотрудничает с AST SpaceMobile для создания функций спутниковых текстовых сообщений и голосовых вызовов.