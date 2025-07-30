Правительство Кыргызстана ввело временную государственную монополию на предоставление услуг международного интернет-трафика. Новые ограничения вступят в силу 15 августа 2025 года и продлятся до 14 августа 2026 года. Об этом стало известно из официального указа президента страны.

Единственным оператором, которому разрешена трансграничная передача интернет-данных, станет компания «ЭлКат». Эта телекоммуникационная компания была национализирована в 2025 году и перешла под государственный контроль. Все остальные поставщики интернет-услуг обязаны передать действующие контракты на международный трафик новому монополисту.

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В рамках реструктуризации отрасли государство также поглощает компанию «Акнет» — одного из ключевых игроков национального телекоммуникационного рынка. Активы этого провайдера перейдут в собственность «ЭлКата». Такая консолидация позволит властям контролировать основную интернет-инфраструктуру республики.

Параллельно с монополизацией интернет-трафика Кыргызстан вводит цензуру онлайн-контента. С августа 2025 года вступает в силу запрет на распространение порнографических материалов в сети интернет. Доступ к соответствующим ресурсам будет ограничен на техническом уровне.

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Киргизские власти обосновывают нововведения концепцией «цифрового суверенитета». Госорганы утверждают, что меры направлены на повышение информационной безопасности государства. Официально реформа позиционируется как защита моральных ценностей и создание безопасной онлайн-среды для несовершеннолетних.

Эксперты отрасли выражают обеспокоенность относительно влияния монополизации на конкуренцию. Специалисты предупреждают о рисках ограничения доступа пользователей к международному контенту. Критики указывают на возможные негативные последствия для развития цифровой экономики страны.

В то же время аналогичные тенденции по усилению контроля над интернет-ресурсами наблюдаются в соседних государствах. Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к международному сервису Speedtest компании Ookla на территории России. Регулятор объяснил решение необходимостью защиты российского сегмента интернета от выявленных угроз безопасности.