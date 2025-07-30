Коврики в машину входят в число наиболее востребованных аксессуаров наравне с брызговиками, стеклоочистителями, багажными органайзерами и чехлами на сиденья. В первую очередь коврики нужны для поддержания чистоты. Каждый автолюбитель хотя бы раз попадал в ситуацию, когда после сильного дождя или снега на полу салона и багажника скапливается много грязи, которая пачкает родное покрытие и даже приводит к его быстрому износу. Особенно опасно сочетание антигололедных реагентов, воды и песка – это и химически агрессивное соединение, и абразив.

Обзор популярных видов ковриков в авто

Автомобильные коврики делятся на 2 типа: салонные и для багажника. Салонные коврики бывают передними и задними. Они могут поставляться полным комплектом (задние + передние), так и по отдельности. Кроме того, выделяют плоские и 3D коврики. Если с первыми все понятно по названию, то вторые имеют бортики, которые не дают излишкам воды растекаться по полу салона. При изготовлении данного аксессуара используют такие материалы:

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Резина.

Полиуретан.

Текстиль.

Аксессуары из резины самые дешевые и простые в чистке. Резина не пропускает воду, так что если изделие имеет бортики, в определенных условиях оно превращается в большое блюдце, которое нужно аккуратно вынести из салона и избавиться от воды, мусора и грязи. Полиуретановые коврики в авто не пропускают влагу и имеют более приятную внешность по сравнению с резиновыми. Текстильные коврики самые привлекательные и могут впитывать воду, из-за чего нуждаются в регулярной чистке.

Коврики в багажник — зачем нужны и как выбрать подходящий вариант

Купить коврик в багажник очень просто, а даже если была выбрана неподходящая модель, ее сначала нужно примерить. Как правило, такие коврики сделаны из резины. Их можно подрезать, чтобы они точно повторяли контуры пола багажника. При подборе аксессуара учитывайте следующее:

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Материал.

Наличие противоскользящих элементов.

Модель автомобиля.

Также стоит обратить внимание на высоту бортиков. Некоторые модели ковриков являются плоскими, но это непрактично – они плохо собирают грязь и воду, из-за чего она попадает на пол багажника. Отдавайте предпочтение коврикам с небольшими бортиками и рельефным покрытием.

Как ухаживать за ковриками в автомобиле — советы по чистке и хранению

В зависимости от материала изготовления и погодных условий коврики могут нуждаться как в ежемесячной, так и в более редкой чистке. Водителю нужно ориентироваться на их внешний вид. Вот несколько рекомендаций по уходу за ковриками:

Если аксессуар сделан из резины или полиуретана – коврик нужно поднять, вытряхнуть, протереть губкой или поместить в таз с водой, после чего удалить остатки грязи при помощи щетки. Если коврик текстильный – достаточно использовать шампунь для ковролина и моющий пылесос. Альтернатива: чистка лимонной кислотой, содой, минеральной водой. После чистки коврикам нужно дать просохнуть.

Хранить коврики нужно в теплом помещении, предварительно очистив и просушив их. Изделия из резины стоит свернуть в рулон или держать горизонтально, а текстильные коврики лучше сложить в пакет.

Где купить автоковрики в Украине?

Купить коврики в машину – дело пары минут. На сайте Ncars вы найдете широкий ассортимент запчастей и автомобильных товаров. Вот несколько категорий аксессуаров:

Коврики в салон и багажник.

Ароматизаторы.

Брызговики.

Дополнительная защита дна.

Органайзеры.

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