Совет ЕС одобрил присоединение Молдовы к зоне «роуминг как дома» с 2026 года

Совет Европейского Союза принял решение о присоединении Молдовы к «роумингу как дома» (Roam like at Home) ЕС с 1 января 2026 года. Это позволит гражданам Молдовы пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Евросоюза без дополнительных тарифов. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Новое решение предусматривает взаимные условия для пользователей мобильной связи. Граждане Молдовы в странах ЕС, а также граждане Евросоюза в Молдове смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильными данными по внутренним тарифам своих операторов.

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Соглашение гарантирует пользователям роуминга одинаковое качество и скорость мобильной сети как дома. Кроме того, соглашение обеспечивает бесплатный доступ к службам экстренной помощи на всей территории его действия.

Напомним, что аналогичное решение по Украине Совет ЕС принял 14 июля этого года. Таким образом, обе страны получат доступ к «роумингу как дома» одновременно — с начала 2026 года.

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По мнению представителей ЕС, присоединение Молдовы к «роумингу как дома» будет способствовать постепенной экономической интеграции страны во внутренний рынок ЕС. Это соответствует одной из ключевых целей соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом, заключенного в 2016 году.