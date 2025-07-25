Спутниковая интернет-сеть Starlink потерпела один из крупнейших технических сбоев в своей истории. Проблемы с подключением затронули десятки тысяч пользователей в США и Европе. Сбой длился примерно 2,5 часа из-за неполадок в ключевых внутренних программных службах.

Первые признаки проблем появились вчера около 22:00 по киевскому времени. Сервис мониторинга Downdetector зафиксировал пик жалоб на уровне 61 тысячи сообщений от пользователей.

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Официальную позицию SpaceX относительно инцидента обнародовали в аккаунте Starlink в соцсети X. Вице-президент компании Майкл Николлс объяснил природу проблемы. По его словам, сбой произошел из-за отказа критически важных программных компонентов, которые управляют всей спутниковой сетью.

Систему полностью восстановили через 2,5 часа после начала события. Технические специалисты SpaceX работали над устранением неполадок в течение всего этого периода.

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Сбой повлиял на работу украинских военных подразделений. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предоставил официальные подробности. Связь полностью восстановили на всех направлениях с 00:35 до 01:05 ночи пятницы. Боевые действия продолжались без прерывания, однако онлайн-трансляции были временно недоступны.

Неизвестно, коснулся ли сбой работы Starshield — военного подразделения SpaceX, которое обслуживает контракты Пентагона и американских разведывательных служб на миллиарды долларов.

Специалисты называют инцидент исключительным для самой успешной бизнес-сферы SpaceX. Аналитики рассматривают различные версии причин сбоя. Среди возможных вариантов называют неудачное программное обновление или кибератаку на инфраструктуру.

Эксперты сравнивают ситуацию с прошлогодним инцидентом CrowdStrike. Тогда обновление программы кибербезопасности вызвало глобальные технические проблемы. Сбой повлиял на авиаперевозки и работу 8,5 миллиона устройств Windows. В Украине тогда возникли проблемы в «Новой почте», Sense Bank и Vodafone.

Starlink обслуживает более 6 миллионов пользователей в 140 странах мира. SpaceX запустила более 8 тысяч спутников сети с 2020 года. Компания развивает сотрудничество с оператором T-Mobile для покрытия территорий без мобильной связи.