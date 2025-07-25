Федеральная комиссия связи США (FCC) официально разрешила объединение медиаконгломерата Paramount Global со студией Skydance Media. Сделка предусматривает покупку Paramount компанией Skydance за 8 миллиардов долларов и создание объединенного медиахолдинга стоимостью 28 миллиардов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Решение FCC приняли голосами двух членов комиссии против одного. Против слияния высказалась представитель Демократической партии Анна Гомез, которая назвала действия Paramount «трусливой капитуляцией» перед администрацией президента.

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Глава FCC Брендан Карр, представитель республиканцев, положительно оценил перспективы слияния. «Американцы больше не доверяют традиционным общенациональным СМИ в отношении полного, точного и справедливого освещения событий. Пришло время перемен», — отметил он в комментарии для прессы.

Чтобы получить одобрение регулятора, главный исполнительный директор Skydance Дэвид Эллисон взял на себя ряд обязательств. Компания будет гарантировать «справедливое, беспристрастное и основанное на фактах» освещение событий в новостных службах объединенного медиаконцерна. Редакционная политика должна отражать весь спектр политических мнений американской аудитории.

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Skydance также обязалась не вводить программы DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность). Ликвидации таких инициатив активно требует администрация президента Дональда Трампа. Дополнительно компания обещает инвестировать 1,5 миллиарда долларов в развитие Paramount, в частности для поддержки местного вещания. Этот сегмент медиарынка США оказался под угрозой из-за прекращения правительством финансирования общественных вещателей NPR и PBS.

Во время реформирования новостных служб объединенной компании создадут должность омбудсмена в CBS News. Этот специалист будет рассматривать жалобы на предвзятость и другие редакционные проблемы.

Одобрению слияния предшествовали сложные переговоры и досудебное урегулирование конфликта с президентом Трампом. Он обвинял телекомпанию CBS в редактировании интервью с его соперницей на выборах 2024 года Камалой Харрис. После этого CBS также объявил о закрытии «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», ведущий которого активно критиковал Трампа.

Критики сделки среди демократов считают, что Paramount Global намеренно пошел на уступки администрации Трампа, чтобы получить одобрение FCC. Анна Гомез также отметила, что комиссия превысила свои полномочия, принудив Paramount к досудебному соглашению с президентом, что подрывает свободу прессы.

Компании объявили о планах слияния еще в июле 2024 года. По информации газеты The Wall Street Journal, стороны могут закрыть сделку в течение ближайших нескольких недель.

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Paramount Global владеет популярными кинофраншизами «Лучший стрелок» (Top Gun) и «Губка Боб Квадратные Штаны» (SpongeBob SquarePants), телеканалами CBS, Comedy Central, Nickelodeon и MTV, стриминговыми сервисами и вещательными активами в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине. Стоит отметить, что музыкальные каналы MTV могут прекратить вещание уже в конце этого года. К активам Skydance, одной из ведущих независимых студий Голливуда, принадлежат такие блокбастеры, как «Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая» и «Топ Ган: Меверик».