YouTube заработал $9,8 млрд на рекламе

Видеоплатформа YouTube показала существенный рост рекламных доходов во втором квартале 2025 года — $9,8 млрд. Этот показатель превысил прошлогодний на 13% за тот же период, когда рекламные поступления составляли $8,7 млрд. Такие цифры содержит квартальный отчет материнской компании Google Alphabet.

Эти финансовые результаты YouTube превысили прогнозы специалистов. Аналитики ожидали рекламные доходы платформы на уровне $9,6 млрд, отмечает TechCrunch.

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Высокие доходы подтверждают и исследования аудитории. По данным недавнего отчета исследовательской компании Nielsen, YouTube трижды подряд держит первенство по доле телевизионной аудитории. Платформа охватывает 12,4% от общего времени просмотра телевидения.

В то же время конкуренты YouTube на рынке стриминговых сервисов тоже активизируются. HBO Max и Amazon Prime Video увеличивают объемы рекламы на своих платформах.

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Самые амбициозные планы у Netflix — компания хочет удвоить рекламные доходы в течение 2025 года. Хотя точных показателей она не раскрывает, аналитик из Madison & Wall оценивает ее рекламный сегмент примерно в $3 млрд.

Такие удачные финансовые результаты YouTube свидетельствуют о прочности бизнес-модели видеоплатформы. Рекламные доходы растут на фоне общего развития рынка цифровой рекламы и увеличения времени, которое пользователи тратят на просмотр видеоконтента.

Напомним, что YouTube Music позволит дослушать песню на любом гаджете.