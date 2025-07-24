Телеканал «УНИАН» официально сменил название на «УНИАН. Сериал»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес в реестр изменения относительно логотипа телеканала «УНИАН». Отныне канал будет называться «УНИАН. Сериал». Такое решение регулятор принял на заседании 24 июля, пишет «Детектор Медиа».

Изменения касались компании ООО «Дидживан», которая является юридическим лицом канала «УНИАН». Стоит отметить, что несмотря на обновление логотипа телеканал продолжает сохранять статус общей тематики. Непосредственно ребрендинг начнется 28 июля этого года.

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Новое название отражает настоящую программную политику вещателя. Ведь сейчас программную сетку канала формируют преимущественно сериалы. Среди них «Касл», «Нарко», «Преступление в раю», «Комиссар Алекс», «Исчезнувшие» и другие. Информационный контент представлен марафоном «Единые новости», который выходит в ночном эфире с 1:10 до 6:00.

Вместе со сменой названия канал обновляет свое позиционирование, сосредотачиваясь на детективных сериалах, сообщает телеграм-канал «Телекритик». Вещатель теперь презентует себя как пространство для зрителей, которые любят расследования с запутанными сюжетами и непредсказуемыми поворотами. Новый слоган канала — «Смотри детектив».

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Преобразование канала началось в 2023 году с изменения программной концепции. Количество информационно-аналитических и публицистических программ сократилось с восьми до четырех часов в сутки. Зато в эфире появились фильмы и трансляции спортивных событий.

В январе этого года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию телеканала «УНИАН».

Новость обновлена 24 июля в 18:09. Добавлена информация от телеграм-канала «Телекритик» о новом позиционировании канала.