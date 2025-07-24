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Китайский оператор протестировал 6G со скоростью 280 Гбит/с

НовостиТелеком
6G у Китаї
Фото: Reuters

Крупнейший китайский оператор связи China Mobile успешно завершил тестирование экспериментальной сети связи шестого поколения и достиг скорости передачи данных 280 Гбит/с. При таких показателях файл размером 50 ГБ передается всего за 1,4 секунды. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Чтобы реализовать этот проект, компания создала первую в мире маломасштабную экспериментальную 6G-инфраструктуру, которая состоит из 10 базовых станций. При этом проект реализовывают исключительно в исследовательских целях без коммерческого использования на текущем этапе.

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Тестирование показало исключительные результаты — скорость передачи данных, которой достигли, превышает теоретический максимум сетей 5G более чем в 14 раз. При таких пиковых показателях в 280 Гбит/с пользователи смогут загрузить двухчасовой фильм в формате Blu-Ray 4K за 1,4 секунды. Такая скорость значительно превышает возможности современных проводных технологий.

После успешного тестирования Чен Цзяньцзюнь, заместитель генерального директора China Mobile, сообщил об амбициозных планах компании по дальнейшему развитию технологии. По предварительным оценкам специалистов, окончательная версия 6G-сети может быть в 28 раз быстрее нынешней связи пятого поколения.

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Для достижения таких амбициозных целей требуются значительные ресурсы. Поэтому China Mobile инвестировала в исследования и разработки в области 6G более 39,1 млрд юаней, что составляет более $5,4 млрд. Кроме того, компания участвует в четырех ключевых национальных проектах в области научно-технического развития и сформировала перечень из десяти приоритетных 6G-технологий.

мобильные сети / mobile network / 3G / 4G / 5G / 6G
Фото: Bağlantı Noktası Dergisi

Параллельно с разработкой инновационной 6G-сети оператор продолжает активное развитие существующих сетей 5G и 5G-A. Сейчас China Mobile построила крупнейшую в мире сеть 5G, количество базовых станций которой превышает 2,4 млн единиц. Это составляет более 30% от общего количества 5G-станций в мире. Общее же количество пользователей 5G-связи в Китае сейчас составляет более 1,118 миллиарда человек.

Благодаря масштабным инвестициям компания создала инфраструктуру, которая охватывает более 90% административных районов Китая. Благодаря этому сеть China Mobile занимает первое место по более чем 300 международным стандартам 5G.

Что касается коммерциализации новой технологии, то общедоступную 6G-сеть китайские операторы планируют запустить до 2030 года. На данный момент продолжаются испытания работоспособности и производительности технологии шестого поколения на созданной экспериментальной инфраструктуре.

Стоит отметить, что Китай не единственная страна, которая активно развивает 6G-технологии. Японский оператор SoftBank также провел испытания мобильных сетей шестого поколения в реальных условиях, используя частотный диапазон 7 ГГц. Компания установила три опытные базовые станции в центре Токио для оценки возможностей покрытия 6G по сравнению с 5G в условиях плотной городской застройки.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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