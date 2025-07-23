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Турция заблокировала доступ к восьми международным eSIM-сервисам

НовостиТелеком
eSIM

Турецкое управление по информационным технологиям и связи (BTK) заблокировало несколько популярных международных платформ виртуальных сим-карт (eSIM). В перечень заблокированных вошли восемь сервисов, среди которых Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Вследствие этого пользователи из Турции не могут посещать официальные сайты заблокированных операторов и пользоваться их мобильными приложениями для покупки и активации eSIM. В то же время другие международные eSIM-провайдеры работают без ограничений.

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Официально BTK объясняет блокировку нехваткой у компаний соответствующих лицензий на предоставление телекоммуникационных услуг в Турции. Эксперты предполагают, что такие меры должны поддержать национальных мобильных операторов и уменьшить конкуренцию со стороны зарубежных альтернатив.

Ограничения касаются только способов доступа к сервисам. Ранее активированные eSIM работают до завершения срока действия. Для оформления новых виртуальных карт или продления действующих турецкие пользователи могут воспользоваться VPN-сервисами.

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Решение по eSIM-платформам является частью общей стратегии протекционизма в сфере телекоммуникаций. Так, Турция запретила использовать ввезенные из-за границы смартфоны более 120 дней без обязательной регистрации по IMEI-номеру. В 2025 году стоимость такой регистрации составляет 45 953 турецких лиры (примерно 47 500 грн).

Кроме того, в стране заблокирован сервис Booking.com для бронирования в Турции. Суд признал, что платформа нарушает антимонопольное законодательство и ущемляет интересы местных турагентов.

Напомним, технология eSIM позволяет встроить виртуальную сим-карту непосредственно в смартфон или планшет. Пользователи могут удаленно активировать карту и получить доступ к мобильному интернету за рубежом по тарифам, которые часто оказываются выгоднее роуминга национальных операторов или туристических предложений местных провайдеров.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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