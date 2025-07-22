В Японии провели полевые тесты 6G на частотах 7 ГГц

Японский оператор связи SoftBank провел испытания мобильных сетей шестого поколения в реальных условиях, используя частотный диапазон 7 гигагерц. Компания установила три исследовательские базовые станции в центре Токио, чтобы оценить возможности покрытия 6G по сравнению с 5G в условиях городской застройки. Об этом говорится в пресс-релизе SoftBank Corp.

Испытания компания провела вместе с финской Nokia, применив технологию Massive MIMO. Тестовые базовые станции имели статус «предкоммерческих» и работали в диапазоне сантиметровых радиоволн от 3 до 30 гигагерц.

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Японский телекоммуникационный оператор SoftBank провел испытания мобильных сетей шестого поколения вне помещений. Фото: SoftBank Corp.

Частотный диапазон 7 ГГц считают компромиссным вариантом для будущих сетей 6G. Этот диапазон обеспечивает баланс между скоростью передачи данных и зоной покрытия базовой станции. В отличие от более высоких частот миллиметрового диапазона, 7 ГГц позволяет охватить большую территорию, сохраняя высокую пропускную способность.

Технология Massive MIMO применяет значительно больше антенн по сравнению с обычными решениями. Благодаря этому одна базовая станция может одновременно обслуживать больше абонентов. Такой вариант особенно действенный в местах с высокой нагрузкой на сеть.

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По словам представителей SoftBank, диапазон от 7 до 24 гигагерц может стать основой для развертывания мобильных сетей шестого поколения. Однако для покрытия больших территорий использование даже 7 ГГц остается экономически нецелесообразным из-за необходимости в установке многих базовых станций.

Результаты исследования представят на Всемирной конференции по радиосвязи МСЭ-Р в 2027 году. На этой конференции обычно утверждают новые стандарты связи и выделяют частотные диапазоны для коммерческого использования. Международный союз электросвязи до сих пор не определил официальные частоты для сетей 6G.

Частоты 7 ГГц по характеристикам ближе к диапазону ниже 6 ГГц, чем к высокочастотным миллиметровым волнам. Учитывая ограниченность доступного частотного ресурса и растущие потребности в пропускной способности, вероятность применения этого диапазона для 6G остается высокой.

Японские исследования являются частью мировых усилий по внедрению сетей шестого поколения. В то же время в Швеции испытывают 6G-технологии для создания автомобильного движения без аварий. Эксперименты проводят в специализированном испытательном центре AstaZero, созданном шведским научным институтом RISE.