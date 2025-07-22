Латвийский суд отменил решение регулятора о лишении лицензии телеканала «Дождь»

Окружной административный суд Риги отменил решение Национального совета по вопросам электронных средств массовой информации Латвии (NEPLP) о лишении лицензии на вещание телеканала «Дождь». Об этом в социальной сети X сообщил руководитель латвийского медиарегулятора Иварс Аболиньш.

Глава регулятора объявил, что будет обжаловать судебное решение. «Отменили только решение регулятора, но программа как таковая в Латвию не вернется», — написал Аболиньш в своей заметке. Он также пообещал предоставить более подробные комментарии после официального объявления вердикта, пишет Deutsche Welle.

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Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко одобрительно оценил судебное решение. «Спустя два с половиной года справедливость наконец-то восстановили», — прокомментировал он решение суда. Дзядко выразил надежду, что это станет началом возвращения канала в кабельные сети Латвии и других балтийских стран, несмотря на заявления регулятора о дальнейшем обжаловании.

Заметим, что окружной административный суд рассматривал дело в апелляционном порядке. Ранее суд первой инстанции отклонил жалобу представителей телеканала на решение регулятора.

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Национальный совет по вопросам электронных средств массовой информации Латвии лишил «Дождь» лицензии на вещание 2022 года. Такое решение обосновали «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Это фактически запретило каналу вещание на всей территории Европейского Союза.

Телеканал «Дождь» до 2022 года вещал с территории России. После начала полномасштабной российской агрессии против Украины редакция переехала в Латвию. Впоследствии канал был вынужден покинуть и эту страну из-за отмены лицензии.

Сейчас телеканал получил новую лицензию на вещание в Нидерландах и перебазировался в Амстердам. Главный редактор Тихон Дзядко ранее заявлял, что редакция не планирует возвращаться в Латвию, однако будет продолжать бороться за отмену решения регулятора.

В январе Дзядко объяснил позицию канала: «Дождь» был вынужден покинуть Россию из-за антивоенной позиции и неприятия войны против Украины. «Мы не можем мириться с пятном, которое оставили на нашей репутации во время заседания, на которое нас даже не пригласили», — заявил он латвийскому изданию LSM.