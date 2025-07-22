Количество пользователей 5G в Китае превысило 1,1 миллиарда человек

По состоянию на конец июня 2025 года количество пользователей 5G-связи в Китае составило 1,118 миллиарда человек, а количество базовых станций 5G достигло 4,55 миллиона. Доля же пользователей 5G уже превысила 79%. Согласно данным информационного агентства «Синьхуа», страна продолжает лидировать в мире по темпам внедрения технологий 5G.

Министерство промышленности и информатизации Китая подтвердило стремительный рост количества пользователей мобильной связи 5G. С ноября 2024 года количество абонентов 5G выросло с 1,002 миллиарда до текущих 1,118 миллиарда — прирост более 116 миллионов.

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Количество пользователей мобильных телефонов в сетях трех основных китайских операторов связи достигло 1,79 миллиарда по состоянию на ноябрь 2024 года. Таким образом, доля пользователей 5G среди всех абонентов мобильной связи превышает половину.

Китайские операторы связи активно развивают инфраструктуру высокоскоростных сетей. Сейчас в 168 жилых комплексах, промышленных предприятиях и технологических парках успешно запустили оптические наземные сети 10G, которые обеспечивают еще более высокую скорость передачи данных.

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Динамичное развитие сетей 5G в Китае свидетельствует об амбициозных планах страны по цифровой трансформации экономики и созданию технологической основы для внедрения инноваций в различных отраслях.