YouTube Music внедрил синхронизацию прогресса воспроизведения на разных устройствах

Google запустил новую функцию в музыкальном стриминговом сервисе YouTube Music, благодаря которой пользователи смогут продолжать слушать композиции с того же места при переходе между различными устройствами. Об этом пишет Android Police.

Нововведение доступно в версии программы 8.26.51. Функция работает на смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, телевизорах и в веб-браузере. Пользователи могут прекратить воспроизведение песни на одном устройстве и продолжить слушание с того же места на любом другом устройстве.

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Главная особенность нового решения — возможность одновременной работы с несколькими недослушанными композициями. На главной странице приложения под песнями появляется полоска прогресса, которая показывает место остановки воспроизведения. Чтобы продолжить слушание, достаточно коснуться композиции.

Сервис запоминает прогресс воспроизведения не только отдельных песен, но и целых альбомов и плейлистов. Это позволяет хранить сведения о месте остановки одновременно в нескольких музыкальных коллекциях, что отличает YouTube Music среди других сервисов.

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Хотя в удобстве синхронизации YouTube Music пока проигрывает таким платформам, как Spotify, новая функция имеет свои сильные стороны. Прежде всего — возможность одновременного сохранения прогресса в различных плейлистах и альбомах, а не только обновления воспроизведения одного списка композиций.