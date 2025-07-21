Швеция начала тестирование мобильной связи шестого поколения (6G), чтобы создать полностью безопасное автомобильное движение без аварий. Об этом сообщает Digital Trends.

Эксперименты проводят в специализированном испытательном центре AstaZero, который создал шведский научный институт RISE (Research Institutes of Sweden). Исследователи разрабатывают революционные решения для автомобильной безопасности, применяя самые современные сетевые технологии.

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Руководитель проекта Петер Яневик рассказывает, что сети 6G обеспечат сверхбыструю и высоконадежную связь между автомобилями, дронами и городской инфраструктурой. Технология поможет создать целостную систему наблюдения за дорожной ситуацией вживую.

На практике это означает использование дронов для быстрого сканирования мест дорожных происшествий. Беспилотники смогут мгновенно создавать подробные карты препятствий и передавать данные другим участникам движения для безопасного объезда опасных участков.

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Внедрение 6G-технологий обещает значительно уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, существенно сократить пробки на дорогах и снизить уровень вредных выбросов в городах. Однако, чтобы воплотить эти амбициозные планы, нужно достичь почти безупречной надежности связи на уровне более 99,999%.

Центр AstaZero стал первой в мире специализированной площадкой для тестирования 6G-оборудования производителями. Здесь изучают критически важные вопросы безопасности связи и защиты от киберугроз. Отдельное внимание уделяют конфиденциальности, в частности разрабатывают правила использования дронов в городской среде без нарушения приватности граждан.

Следующие этапы исследования предусматривают внедрение систем искусственного интеллекта. Это позволит автомобилям правильно оценивать дорожную ситуацию даже при слабом или неустойчивом сигнале сети.