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Qatar Airways оборудовала 54 самолета высокоскоростным интернетом Starlink

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SpaceX Starlink Aviation

Катарская авиакомпания Qatar Airways установила на своих широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 спутниковый интернет Starlink от SpaceX. Компания предоставляет услугу пассажирам бесплатно и обеспечивает скорость до 500 Мбит/с. Сейчас этой технологией оборудовали 54 воздушных судна авиаперевозчика, сообщает Qatar Tribune.

Скорость соединения на борту самолета сопоставима с домашним оптоволоконным интернетом. Она в несколько раз превышает возможности обычных геостационарных спутников. Задержка сигнала составляет лишь 20-40 миллисекунд вместо предыдущих 600 мс.

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Пассажиры могут пользоваться всеми интернет-услугами на протяжении всего полета. Им доступны потоковое видео, загрузка файлов, социальные сети и обмен мультимедийным контентом. Интернет работает даже во время взлета, посадки, вождения и стоянки самолета.

Спутниковый интернет Starlink появился в авиационной отрасли в 2022 году. Технология в корне изменила подходы к обеспечению связи на борту самолетов. Авиакомпании начали устанавливать специальные модули, чтобы предоставлять пассажирам высокоскоростной доступ к сети.

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Qatar Airways планирует расширить охват скоростным интернетом на дополнительные 60 самолетов Airbus A350. Это позволит увеличить количество пассажиров, которые будут иметь доступ к современным онлайн-услугам во время полетов.

Starlink — это сеть низкоорбитальных спутников, которые обеспечивают глобальное покрытие интернетом. Систему создала компания SpaceX, и она имеет значительно лучшие технические характеристики по сравнению с обычными спутниковыми технологиями.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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