Безопасная токенизация персональных данных в проекте Worldcoin обман?

Проект Worldcoin привлек внимание благодаря своей уникальной технологии токенизации сетчатки глаза, которая, по утверждениям разработчиков, способна защитить пользователей от подделок и идентифицировать реальных людей в интернете. Это решение позиционируется как способ борьбы с дипфейками и мошенничеством в сети. Но насколько безопасен и жизнеспособен этот подход? Давайте разберемся.

Безопасный WORLDCOIN: реальность или миф?

По мнению авторов проекта, Worldcoin может повысить уровень безопасности для онлайн-компаний, которым необходимо выполнять требования KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием средств). Однако существует множество вопросов о его реальной эффективности в более широком применении.

Основная проблема с идентификацией пользователей в интернете, в том числе для токенизации активов, заключается в отсутствии комплексных и защищенных решений для синхронизации персональных данных с государственными реестрами. Это создает возможности для мошенников, использующих бото-фермы и подставных лиц.

Пользователи готовы рисковать?

Чтобы подтвердить свою личность, пользователю необходимо будет токенизировать свою сетчатку глаза. Что такое токенизация сетчатки глаза? Это означает оцифровать свою радужную оболочку и сделать цифровой отпечаток своего глаза. С одной стороны это даст возможность доказать, что человек не является ботом. Однако возникает вопрос: насколько это удобно для пользователей? Будут ли они готовы проходить процедуру идентификации на различных сервисах?

Для виртуального пространства Worldcoin может решить проблему с подделкой документов и несанкционированным доступом к интернет-сервисам. Но как связать этот онлайн-идентификатор с реальными государственными реестрами? Это было бы гораздо более логичным и удобным решением для пользователей. Правда, такой подход — это больше игра в долгую и требует учитывать гораздо больше параметров, чем того требует только виртуальная среда. Поскольку токенизация активов это взаимодействие еще и на нормативно-правовом уровне в различных юрисдикциях.

Возможные стратегии

Существует гипотеза, что Worldcoin может продать свою технологию крупным технологическим компаниям, таким как Apple, которые могут использовать ее для улучшения своих систем безопасности, например, добавив сканирование сетчатки к FaceID. Однако это всего лишь предположение, и реальная жизнеспособность такой стратегии остается под вопросом.

Решение от Bitbon по токенизация персональных данных

Если речь идет о том, что такое токенизация активов, в том числе и персональных данных — это смесь системы учета и международного нормативно — правового регулирования. В этом вопросе Система Bitbon предлагает более жизнеспособное решение для токенизации персональных данных. В ее основе лежит механизм, который включает в себя Регионального оператора (далее РО). Он проводит верификацию пользователей, имея доступ к государственным реестрам. Это позволяет проверять соответствие предоставленных документов с данными в реестре, что создает более надежную систему идентификации.

Для получения удостоверенного сертификата (высшего статуса цифрового паспорта в Системе Bitbon) пользователю также нужно будет посетить офис РО. Однако задача Bitbon заключается в создании сети РО по всему миру, что сделает процесс более доступным и эффективным.

Заключение

При принятии инвестиционных решений важно смотреть в корень и анализировать глубину предложений. На поверхности не всегда видно, что действительно имеет ценность. Worldcoin может предложить интересные решения, но их жизнеспособность и актуальность на фоне комплексных систем, связанных с государственными реестрами, остаются под большим вопросом. В то время как системы, такие как Bitbon, предлагают более интегрированные и надежные подходы к токенизации персональных данных, что может оказаться более предпочтительным вариантом в будущем.

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