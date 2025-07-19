Корейские ученые создали полностью биоразлагаемые проводящие волокна для носимой электроники

Исследователи из Сеульского университета создали прорывную технологию производства электропроводящих волокон, которые полностью разлагаются в естественной среде. Новая разработка может решить проблему электронных отходов в сфере «умного» текстиля и носимых устройств. Результаты исследования опубликованы в научном журнале npj Flexible Electronics.

Созданное волокно имеет основу из биоразлагаемого полибутиленадипаттерефталата и микрочастиц вольфрама. Сердцевину материала покрывает гибкий водостойкий слой полиангидрида, который обеспечивает механическую стабильность изделия.

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Технические показатели нового материала поражают своими характеристиками. Электропроводность достигает примерно 2500 сименсов на метр. Волокно может растягиваться на 38% без повреждений и выдерживает более 20 циклов стирки. Материал также сохраняет свойства после 5000 циклов сгибания, что превосходит многие существующие решения для электронного текстиля.

Новые волокна производят методом сухо-мокрого прядения. Во время испытаний ученые смогли изготовить непрерывные нити длиной более 10 метров, что подтверждает промышленную пригодность технологии.

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Биоразлагаемый электронный рукав состоял из катушки беспроводного питания, электродов, датчика температуры и экоэмблемы. Фото: npj Flexible Electronics

Практические испытания включали создание «умного» рукава с интегрированными датчиками температуры, электромиографическими электродами и беспроводной катушкой питания. Устройство показывало устойчивую работу во время активного движения и различных воздействий внешней среды. После завершения эксперимента рукав положили в почву, где он полностью разложился в течение нескольких месяцев, включая даже вышитый экологотип.

«Это платформа для создания устойчивой электроники. Мы доказали возможность изготовления высокофункциональных носимых устройств, которые не превращаются в электронные отходы», — заявил профессор Сеульского университета Син-Кюн Кан.

Исследователь Чжэ-Йон Бэ подчеркнул перспективы применения технологии в медицинских пластырях, умной униформе и экологических датчиках. Особое внимание ученые уделяют возможности использования в одноразовых медицинских системах.

Следующий этап разработки предусматривает создание волоконных компонентов памяти и логики для выпуска полностью биоразлагаемых электронных устройств. Ученые также исследуют механизмы управляемого запуска процесса разложения с помощью света, тепла или изменения уровня кислотности.

Мировая проблема текстильных отходов ежегодно увеличивается на 92 миллиона тонн материалов, преимущественно синтетических. Развитие носимой электроники только обостряет ситуацию из-за сложности переработки металлических проводов, пластиковых подложек и электронных схем. Корейская разработка может стать важным шагом к экологическому решению этой проблемы.