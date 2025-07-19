UARU

UARU

Балерина, косатка, огрызок и другое: в 2026 году появятся новые эмодзи

Новости
Emoji 17.0 / Емодзі 17.0
Емодзі 17.0

Консорциум Unicode обнародовал итоговый перечень впервые созданных эмодзи, которые могут войти в стандарт Unicode 17.0 и появятся на смартфонах, планшетах и компьютерах всех производителей. Презентацию провели накануне Всемирного дня эмодзи, который традиционно отмечается 17 июля.

В итоговый набор вошло девять эмодзи, отобранных из более чем 160 предложенных вариантов. Среди новых символов — «огрызок яблока», «балерина», «касатка», «тромбон», «сундук с сокровищами», «искаженное лицо», «мохнатое существо» (известное как Бигфут или Сасквач), «облако драки» и «оползень». По данным The Verge, новые символы станут доступны пользователям весной 2026 года.

- Реклама -

Создание и внедрение новых эмодзи имеет свои особенности. Консорциум Unicode ежегодно рассматривает предложения от пользователей со всего мира и утверждает итоговый перечень символов. После официального одобрения стандарта производители операционных систем и устройств начинают адаптировать эмодзи под собственный дизайн.

Официальный выпуск Unicode 17.0 запланирован на сентябрь 2025 года. К тому времени консорциум будет продолжать работать над предварительным перечнем эмодзи. Некоторые из предложенных символов могут не попасть в окончательную версию, в то же время организация может добавить новые варианты или изменить уже существующие. Впрочем, начиная с 2017 года все эмодзи, которые объявляли публично, в конце концов попадали в итоговый список.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компания Apple традиционно тратит несколько месяцев на создание собственных версий эмодзи в фирменном дизайне. Как пишет ресурс MacRumors, новые символы ожидаются в одном из обновлений iOS 26, вероятнее всего в версии iOS 26.4. Подобный подход используют и другие производители — Google для Android, Microsoft для Windows и другие компании.

Предыдущий набор эмодзи 16.0, утвержденный в сентябре прошлого года, содержал восемь символов, среди которых «лицо с мешками под глазами», «отпечаток пальца», «дерево без листьев» и «арфа». Эти эмодзи стали доступны пользователям iOS в марте этого года после выхода обновления iOS 18.4.

Стоит отметить, что в 2022 году Unicode Consortium объявил о прекращении добавления новых флагов в набор эмодзи. Однако в версии 16.0 неожиданно появился флаг нормандского острова Сарк, что стало исключением из установленного правила.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Корейские ученые создали полностью биоразлагаемые проводящие волокна для носимой электроники

Исследователи из Сеульского университета создали прорывную технологию производства электропроводящих волокон, которые полностью разлагаются в естественной среде.
Новости

SES поглотила Intelsat и образовала нового гиганта спутниковой связи

Люксембургская компания SES завершила приобретение американо-люксембургской Intelsat и создала одного из самых мощных многоорбитальных операторов спутниковой связи в мире.
Новости

Евростат: 97% молодежи ежедневно пользуется интернетом

Статистика Евростата показывает: 97% европейской молодежи ежедневно в интернете. Разрыв между поколениями сокращается, но молодежь остается лидером цифровой активности.
Новости

Vodafone запустил линейку тарифов FLEXX для контрактных абонентов

Телеком-оператор Vodafone Украина запустил контрактные тарифы FLEXX GO и FLEXX TOP, которые позволяют пользоваться мобильной связью и интернетом в странах Европейского Союза на условиях, приближенных к домашним.
Новости

Национальный совет добавил в перечень запрещенных ещё семь российских медиасервисов

Нацсовет запретил доступ к 94 веб-сайтам семи российских медиасервисов. Провайдеры должны блокировать доступ к UZOR, KinoJump и 5 другим сервисам.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить