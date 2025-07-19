Консорциум Unicode обнародовал итоговый перечень впервые созданных эмодзи, которые могут войти в стандарт Unicode 17.0 и появятся на смартфонах, планшетах и компьютерах всех производителей. Презентацию провели накануне Всемирного дня эмодзи, который традиционно отмечается 17 июля.

В итоговый набор вошло девять эмодзи, отобранных из более чем 160 предложенных вариантов. Среди новых символов — «огрызок яблока», «балерина», «касатка», «тромбон», «сундук с сокровищами», «искаженное лицо», «мохнатое существо» (известное как Бигфут или Сасквач), «облако драки» и «оползень». По данным The Verge, новые символы станут доступны пользователям весной 2026 года.

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Создание и внедрение новых эмодзи имеет свои особенности. Консорциум Unicode ежегодно рассматривает предложения от пользователей со всего мира и утверждает итоговый перечень символов. После официального одобрения стандарта производители операционных систем и устройств начинают адаптировать эмодзи под собственный дизайн.

Официальный выпуск Unicode 17.0 запланирован на сентябрь 2025 года. К тому времени консорциум будет продолжать работать над предварительным перечнем эмодзи. Некоторые из предложенных символов могут не попасть в окончательную версию, в то же время организация может добавить новые варианты или изменить уже существующие. Впрочем, начиная с 2017 года все эмодзи, которые объявляли публично, в конце концов попадали в итоговый список.

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Компания Apple традиционно тратит несколько месяцев на создание собственных версий эмодзи в фирменном дизайне. Как пишет ресурс MacRumors, новые символы ожидаются в одном из обновлений iOS 26, вероятнее всего в версии iOS 26.4. Подобный подход используют и другие производители — Google для Android, Microsoft для Windows и другие компании.

Предыдущий набор эмодзи 16.0, утвержденный в сентябре прошлого года, содержал восемь символов, среди которых «лицо с мешками под глазами», «отпечаток пальца», «дерево без листьев» и «арфа». Эти эмодзи стали доступны пользователям iOS в марте этого года после выхода обновления iOS 18.4.

Стоит отметить, что в 2022 году Unicode Consortium объявил о прекращении добавления новых флагов в набор эмодзи. Однако в версии 16.0 неожиданно появился флаг нормандского острова Сарк, что стало исключением из установленного правила.