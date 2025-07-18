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SES поглотила Intelsat и образовала нового гиганта спутниковой связи

НовостиСпутниковая связь
SES поглинула Intelsat

Люксембургская компания SES завершила приобретение американо-люксембургской Intelsat и создала одного из самых мощных многоорбитальных операторов спутниковой связи в мире. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе SES.

Новая структура будет управлять флотом из 120 спутников разного типа. Девяносто спутников расположены на геостационарной орбите, еще 30 — на средней околоземной орбите. Компания также будет иметь стратегический доступ к спутникам на низкой околоземной орбите.

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Объединенная компания работает в широком спектре частот. Среди них — C-, Ku-, Ka-, X-диапазоны и сверхвысокие частоты. Расширенная наземная сеть позволяет предоставлять индивидуальные решения для авиационной, морской, правительственной и медийной отраслей.

Финансовые прогнозы объединенной структуры показывают высокие ожидания. Компания планирует среднегодовой доход на уровне 3,7 миллиарда евро в течение 2024-2028 годов. Компания ожидает скорректированный показатель EBITDA на уровне 1,8 миллиарда евро за тот же период.

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Эффект от слияния принесет значительную экономию. SES рассчитывает на чистую выгоду около 2,4 миллиарда евро. Семьдесят процентов этой суммы компания планирует реализовать в течение трех лет. Основная экономия будет достигнута благодаря интеграции инфраструктуры и оптимизации операционных расходов.

Портфель заказов новой компании превышает 8 миллиардов евро. К 2028 году SES планирует получать более 1 миллиарда евро свободного денежного потока. Эти средства компания направит на развитие новых направлений бизнеса.

Инвестиционные приоритеты охватывают несколько стратегических сфер. Компания будет развивать Интернет вещей, прямую связь с устройствами и межспутниковую передачу. Также компания планирует инвестировать в космическую ситуационную осведомленность и квантовую безопасность. SES также заявила о намерении повысить дивидендную доходность после достижения целевого уровня долговой нагрузки.

Главный офис объединенной структуры останется в Люксембурге. Акции SES торгуются на биржах Парижа и Люксембурга с тикером SESG. Финансовыми консультантами SES были Guggenheim Securities, Morgan Stanley и Deutsche Bank. Intelsat консультировали PJT Partners и юридические фирмы Skadden, Wiley Rein и Elvinger Hoss Prussen.

Приобретение Intelsat укрепляет позиции SES как ведущего многоорбитального оператора. Компания сможет гибко реагировать на изменения рынка и расширять присутствие в перспективных сегментах. Объединенная структура будет управлять около 60% доходов в быстрорастущих сегментах рынка.

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Сделка происходит на фоне усиления конкуренции в области спутниковой связи. Французская Eutelsat Communications планирует привлечь 1,35 миллиарда евро от французского правительства и других инвесторов. Это поможет ей стать альтернативой Starlink Илона Маска на европейском рынке.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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