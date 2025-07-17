Телеком-оператор Vodafone Украина запустил контрактные тарифы FLEXX GO и FLEXX TOP, которые позволяют пользоваться мобильной связью и интернетом в странах Европейского Союза на условиях, приближенных к домашним. Новые предложения стали доступны для подключения с 17 июля 2025 года как для новых абонентов, так и для тех, кто переходит к оператору через услугу переноса номера. Об этом редакции Mediasat сообщили в отделе внешних отношений Vodafone Украина.

По словам компании, контрактную линейку FLEXX разработали в соответствии с концепцией Roam Like At Home и подготовили к присоединению Украины к единой роуминговой зоне с ЕС. Тарифы позволяют общаться и пользоваться мобильным интернетом в странах ЕС и Молдове без дополнительных расходов за роуминг. Роуминговый интернет-трафик входит в базовые пакеты гигабайт.

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Первое предложение — контрактный тариф FLEXX GO — новым абонентам предлагают за 200 гривен в первые шесть месяцев, далее стоимость возрастает до 270 гривен ежемесячно. Пакет включает безлимитные звонки внутри сети Vodafone, 500 минут для звонков на другие сети в Украине и в роуминге, 25 гигабайт мобильного интернета в Украине и 10 гигабайт для использования в роуминге, а также 50 SMS. В рамках акции «ХОТ» новые абоненты получают дополнительно 500 минут для звонков на другие сети в Украине и 25 гигабайт интернет-трафика в течение первых шести месяцев.

В то же время абоненты с услугой переноса номера получают более выгодные условия на контрактном тарифе FLEXX GO. Они могут пользоваться безлимитным интернетом в Украине и 1000 минутами для звонков на другие сети за 200 гривен в течение первого года, после чего будет действовать базовая стоимость 270 гривен ежемесячно. Дополнительно в рамках акции «ХОТ» в течение первых 12 месяцев предоставляют 500 минут для звонков на другие сети в Украине и 5 гигабайт роумингового трафика. Пакет также содержит 150 SMS. Безлимитный интернет предоставляют на условиях «Политики честного пользования мобильным интернетом».

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Второе предложение — контрактный тариф FLEXX TOP — новым абонентам предлагают за 350 гривен в первые шесть месяцев, с последующим повышением до 450 гривен ежемесячно. Этот тариф включает безлимитный мобильный интернет в Украине, 800 минут для звонков на другие сети и 15 гигабайтов для роуминга в странах ЕС, а также 100 SMS. В рамках акции «ХОТ» в течение первых шести месяцев предоставляют дополнительно 500 минут для звонков на другие сети в Украине.

Подобно тарифу FLEXX GO, для абонентов с переносом номера на контрактном тарифе FLEXX TOP действует специальное предложение с фиксированной стоимостью 350 гривен в течение первого года, после чего будет действовать базовая стоимость 450 гривен ежемесячно. Этот тариф предусматривает увеличенный пакет минут до 1600 для звонков на другие сети, а также дополнительно 500 минут для звонков на другие сети в Украине и 5 гигабайт роумингового трафика в рамках акции «ХОТ» в течение первых 12 месяцев. Пакет также содержит 200 SMS.

Кроме базовых пакетов, оба контрактных тарифа предоставляют безлимитный доступ к 45 самым популярным мобильным приложениям в Украине. Новые абоненты могут воспользоваться дополнительными бонусами в рамках акции «ХОТ» в течение первых шести или двенадцати месяцев пользования. Новые контрактные тарифы доступны для подключения как новым, так и существующим абонентам, однако акция «ХОТ» действует исключительно для новых абонентов.

Чтобы подключиться, нужно обратиться в официальные точки продаж Vodafone по контрактной форме обслуживания. Услуга переноса номера доступна для абонентов других мобильных операторов, желающих сохранить свой номер при переходе к Vodafone.

Напомним, что ранее оператор запустил тарифы FLEXX GO и FLEXX TOP для предоплатной формы обслуживания. Эти предложения имеют другие условия и цены по сравнению с контрактными тарифами. Подробнее о подписных тарифах FLEXX читайте в предыдущей новости.

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Напомним: Vodafone Украина предоставляет услуги 15,7 миллиона клиентов и с 2015 года до первого квартала 2025 года инвестировал 50 миллиардов гривен в развитие сети скоростной связи. Оператор входит в состав NEQSOL Holding с декабря 2019 года.