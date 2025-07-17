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Национальный совет добавил в перечень запрещенных ещё семь российских медиасервисов

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Российское ТВ Стоп

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пополнил перечень запрещенных российских аудиовизуальных медиасервисов. Регулятор включил в перечень семь медиасервисов государства-агрессора, которые работают через 94 веб-сайта. Такое решение было принято на заседании 17 июля. Об этом говорится на сайте регулятора.

Медиарегулятор обновил Перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора. Регулятор включил в перечень медиасервисы UZOR.SU, «Дома ТВ Нет», KinoJump, LegalKino, RSerial.TV, RusTv.live и Telek.top.

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В то же время наибольшую долю запрещенных ресурсов составляет медиасервис UZOR.SU. Он работает через 78 веб-сайтов с различными доменными адресами. Среди них основной сайт uzor.su и многочисленные поддомены с тематическими названиями.

Зато остальные медиасервисы работают через один веб-сайт каждый. «Дома ТВ Нет» функционирует по адресу live.domatv.net, KinoJump — по адресу kinojump.com, LegalKino — по адресу legalkino.net. Сервис RSerial.TV работает по адресу rserial.tv, RusTv.live — по адресу rustv.live, Telek.top — по адресу telek.top.

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Кроме новых медиасервисов, Нацсовет также обновил перечень для ранее запрещенного сервиса KINOGO. Регулятор обнаружил и дополнил 10 новых веб-сайтов этого медиасервиса. Среди них kinogo.li, kinogo.fun, kinogo-net.la, kinoogo.zone и другие домены.

В соответствии с процедурой медиарегулятор сообщит Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, о необходимости ограничения доступа к указанным веб-сайтам. Провайдеры электронных коммуникационных услуг должны заблокировать доступ пользователей к этим ресурсам.

Стоит отметить, что общее количество запрещенных российских медиасервисов в перечне составляет 49 единиц. С актуальным списком можно ознакомиться на официальном сайте Национального совета.

Напомним, недавно Нацсовет запретил еще шесть российских медиасервисов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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