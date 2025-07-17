«Киевстар» охватил 4G-связью ещё 370 населенных пунктов Украины

Национальный оператор электронных коммуникаций «Киевстар» в течение первого полугодия 2025 года расширил покрытие сети четвертого поколения на 370 населенных пунктов Украины. Компания также ввела в эксплуатацию 2775 новых базовых станций. Об этом говорится в пресс-релизе «Киевстар».

При этом по состоянию на июль 2025 года 96% населения на территории, подконтрольной Украине, может пользоваться 4G-сетью от «Киевстар». Оператор удерживает лидерские позиции по объему LTE-покрытия среди всех провайдеров электронных коммуникаций в стране. Данные подтверждают внутренняя отчетность компании и отчетность поставщиков электронных коммуникационных услуг по форме 1-Т в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), без учета временно оккупированных территорий.

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Следует добавить, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года компания покрыла сетью четвертого поколения более 4800 населенных пунктов. Этот показатель демонстрирует системную работу по развитию цифровой инфраструктуры, несмотря на военные вызовы.

Кроме того, отдельное направление развития касается покрытия автодорог. Сейчас около 13 тысяч километров дорог международного и национального значения обеспечены 4G-связью. Технический директор «Киевстар» Владимир Лутченко отметил, что абоненты могут проехать по маршруту Киев-Львов, практически не прерывая видеозвонок.

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«Мы продолжаем строить сеть именно там, где она наиболее нужна людям — не только в городах, но и вдоль дорог, в сельской местности», — подчеркнул руководитель.

«Киевстар» также выполняет инвестиционные обязательства, объявленные в июне 2024 года на Международной конференции по восстановлению Украины. Компания планирует вложить 1 миллиард долларов США в развитие и восстановление цифровой инфраструктуры в течение 2023-2027 годов.

В частности, по состоянию на март 2025 года оператор имеет около 22,7 миллиона абонентов мобильной связи и более 1,1 миллиона пользователей «Домашнего Интернета». «Киевстар» также предоставляет услуги Big Data, облачных решений, киберзащиты и цифрового телевидения.

Кроме того, за последние три года компания выделила более 2,7 миллиарда гривен для поддержки Сил обороны, абонентов и реализации социальных проектов. «Киевстар» входит в международную группу VEON, акции которой торгуются на бирже NASDAQ в Нью-Йорке.

Наряду с расширением географического покрытия оператор активно внедряет новые технологические решения. Количество абонентов «Киевстар», которые пользуются технологией VoLTE для голосовых вызовов, недавно превысило 6,5 миллиона пользователей. Почти четверть всего голосового трафика в сети компании уже генерируется благодаря этой прогрессивной технологии, обеспечивающей улучшенное качество связи.