Европейская молодежь в возрасте 16-29 лет проявляет значительно более высокую активность в интернете по сравнению с другими возрастными группами: 97% молодых людей пользуются интернетом ежедневно, тогда как среди всего населения этот показатель составляет 88%. Такие данные представлены в официальном отчете Евростата.

В то же время данные показывают постепенное уменьшение разрыва между поколениями. В частности, десять лет назад разница была существенной: в 2014 году 87% молодежи пользовались интернетом ежедневно по сравнению с 63% всего населения. За последнее десятилетие разрыв уменьшился с 24 до 9 процентных пунктов.

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Еще заметнее разница в активности в социальных сетях. Создание профилей и публикация контента присущи 88% молодежи по сравнению с 65% всего населения. Это означает, что молодежь значительно активнее участвует в онлайн-общении.

Однако анализ по странам показывает существенные различия между государствами ЕС. В частности, самая высокая активность молодежи в социальных сетях зафиксирована в Чехии, где этот показатель достигает 99%. Кипр и Греция делят второе место с результатом 98%.

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Между тем самые низкие показатели имеют Франция (70% по данным 2023 года), Италия (80%), а также Германия, Словакия и Болгария (по 84%). Такая разница может свидетельствовать о культурных особенностях пользования интернетом в разных регионах Европы.

В целом исследование Евростата показывает тенденцию к внедрению цифровых технологий, а молодежь традиционно является двигателем технологических изменений, однако старшие поколения постепенно приобщаются к активному использованию интернет-технологий.