«Укртелеком» стал 43-м членом европейской ассоциации Connect Europe

«Укртелеком» официально стал членом ведущей европейской телекоммуникационной организации Connect Europe и присоединился к когорте крупнейших игроков отрасли континента. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

Генеральная ассамблея Connect Europe 1 июля 2025 года одобрила вступление первой украинской компании в ассоциацию. «Укртелеком» стал 43-м участником организации, которая объединяет лидеров телекоммуникационной индустрии Европы, в том числе такие корпорации, как British Telecom, Telefonica и Orange.

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Напомним, что Connect Europe работает как ассоциация провайдеров цифровых сетей и телекоммуникационных услуг, объединяя организации из Европы и смежных регионов. Эта платформа укрепляет свою роль ключевой площадки для сотрудничества в области телекоммуникационной политики, инвестиций, инноваций, конкурентоспособности и цифровой инклюзии.

В свою очередь, генеральный директор «Укртелеком» Юрий Курмаз назвал членство в ассоциации важным этапом интеграции Украины в цифровое сообщество Европы. «Укртелеком» получил статус полноправного члена организации. Руководитель подчеркнул, что компания продолжает развивать устойчивую инфраструктуру даже в условиях войны, поддерживая экономику и укрепляя национальную безопасность.

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«Мы готовы делиться своим уникальным опытом, участвовать в укреплении цифровой устойчивости Европы и вместе работать над созданием безопасного, инклюзивного и инновационного цифрового будущего», — заявил Курмаз.

Со стороны европейского сообщества Алессандро Гропелли, генеральный директор Connect Europe, назвал присоединение «Укртелеком» мощным сигналом о будущем цифрового единства в Европе. Он отметил, что это свидетельствует об устойчивости цифрового сектора Украины и напоминает о том, что связь — это не только технология, но и солидарность, демократия и восстановление.

Стоит отметить, что «Укртелеком» занимает позицию крупнейшего оператора фиксированной широкополосной связи в Украине, обеспечивая критически важную цифровую инфраструктуру для миллионов домохозяйств, предприятий и государственных учреждений. Оптоволоконная сеть компании охватывает более 3 миллионов домохозяйств в 2 тысячах населенных пунктов страны.

Таким образом, вступление украинской компании в Connect Europe происходит в контексте активной евроинтеграции Украины и свидетельствует о готовности отечественного телекоммуникационного сектора к сотрудничеству с ведущими европейскими игроками отрасли.