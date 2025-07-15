Украинский телеканал «Дім» начал вещание в сети крупнейшего оператора Черногории

Телеканал украинского иновещания «Дім» расширил географию вещания и начал транслировать свои программы через IPTV-платформу крупнейшего телекоммуникационного провайдера Черногории Crnogorski Telekom. Канал, ориентированный на украинскую аудиторию за рубежом, впервые стал доступен зрителям балканской страны через интернет-телевидение. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Дім» вошел в состав базового пакета Start paket платформы MagentaTV. Этот пакет объединяет 132 телеканала высокого качества HD, которые охватывают различные жанры: новостные, развлекательные, спортивные, детские программы и международный контент. Зрители смогут просматривать канал на телевизорах, смартфонах, планшетах и компьютерах.

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Платформа MagentaTV предоставляет пользователям широкий набор интерактивных возможностей. Абоненты могут ставить трансляцию на паузу, перематывать программы, записывать любимый контент и пользоваться архивом передач в течение семи дней. Система также включает удобный электронный телегид для навигации по каналам.

Услугами можно управлять через специальное мобильное приложение Telekom ME. Программа доступна для загрузки в популярных магазинах приложений: Google Play, App Store и Huawei AppGallery.

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Вместе с телеканалом «Дім» в стартовый пакет также вошел канал иновещания FREEДОМ, рассчитанный на русскоязычную аудиторию во всем мире.

Crnogorski Telekom работает с 1998 года и входит в состав европейского телекоммуникационного гиганта Deutsche Telekom. Оператор предоставляет полный комплекс телекоммуникационных услуг: мобильную и фиксированную связь, широкополосный интернет, IPTV-телевидение, международный роуминг, а также цифровые и облачные решения для корпоративного сектора. Компания активно развивает услуги интернет-телевидения с 2007 года.

Ранее телеканал «Дім» был доступен в Черногории через спутники HOTBIRD-13G и ASTRA-4A. Канал также транслируется на международных OTT-платформах, в частности на сервисе Kartina.TV.

Напомним, недавно на стриминговой платформе MEGOGO состоялся запуск FAST-канала «Дім+». В его эфире — популярные сериалы и культурно-познавательные программы от Государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины».