Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» пополнилась новым блокбастером — продолжением легендарного фильма «Гладиатор», события которого происходят через шестнадцать лет после завершения первой части. Фильм «Гладиатор-2» от Paramount Pictures зрители могут посмотреть на «Киевстар ТВ» эксклюзивно, сообщила пресс-служба платформы.

Сюжет новой ленты раскрывает глубокие философские темы сквозь призму античного мира. Главный герой пытается убежать от собственного прошлого, ведь его имя несет смерть и потери. Однако именно принятие наследства становится для него источником внутренней силы.

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Авторы фильма показывают рабство не только как физическое состояние, но и как образ внутренней борьбы. Настоящее освобождение, по замыслу режиссеров, приходит через принятие собственной боли и выбор справедливости вместо мести.

Колизей в новой ленте приобретает многогранное символическое значение. Кроме традиционных гладиаторских поединков, он становится политической ареной, где разыгрываются заговоры и рождаются общественные мифы. Так авторы расширяют контекст оригинальной истории.

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Визуальное воплощение проекта поражает масштабом. Зрители увидят Нумидию в огне и величественный Рим, воссозданные с помощью самых современных технологий. В съемках приняли участие более двухсот костюмированных актеров, а действие разворачивается на десятках различных локаций.

Технические возможности платформы позволяют просматривать контент в высоком качестве одновременно на шести устройствах. Среди них смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры Smart TV, игровые консоли Xbox и медиаприставки. Платформа работает для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Появление «Гладиатора-2» продолжает тенденцию активного пополнения кинобиблиотеки платформы новинками. Стоит вспомнить, что в прошлом месяце «Киевстар ТВ» заключил соглашение с голливудской студией Sony Pictures Entertainment, благодаря чему пользователи получили доступ к более чем сотне фильмов и одному сериалу от этого медиагиганта.

«Киевстар ТВ» — совместный проект компаний Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Платформа предоставляет доступ к сотням тысяч часов отечественного и международного контента. Ее каталог насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку с 20 тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.