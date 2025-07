Доля Netflix в рейтинге самых популярных сериалов сократилась более чем на треть за последние годы

Стриминговая платформа Netflix продолжает лидировать на рынке, однако ее доминирование ослабевает. Доля компании в рейтинге самых популярных сериалов уменьшилась с более 80% в 2021 году до менее чем 50% в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Nielsen.

Самым популярным оригинальным сериалом стал «Игра в Кальмара» / Squid Game от Netflix. Впрочем, конкуренты активно сокращают отставание от гиганта индустрии.

- Реклама -

Amazon Prime Video укрепил свои позиции как платформа для поклонников боевиков и фэнтези. В десятку самых популярных шоу попали проекты компании «Ричер» / Reacher, «Джек Райан» / Jack Ryan, «Парни» / The Boys и «Властелин колец: Кольца власти» / The Rings of Power. Apple также вошла в рейтинг со своими оригинальными сериалами.

Среди успешных проектов HBO — «Последние из нас» / The Last of Us, «Белый лотос» / White Lotus и «Питт» / The Pitt, однако Nielsen классифицировал эти сериалы как приобретенные, а не оригинальные разработки платформы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Бесплатные сервисы с рекламой показывают рост популярности. YouTube, Roku Channel и Tubi увеличивают долю просмотров, в то время как Netflix и Disney+ сохраняют стабильные показатели. YouTube занимает 12,5% всего телевизионного просмотра в США — больше объединенных результатов Disney+, HBO Max, Peacock и Paramount+.

В то же время Peacock и Disney+ не имеют ни одного шоу в рейтинге Nielsen. Зато Hulu продолжает оставаться основной платформой для просмотра повторов популярных сериалов, в частности «Анатомия Грей» / Grey’s Anatomy.

Что касается детского контента, то здесь лидирует «Блуи» / Bluey от Disney. Конкуренцию ему составляет «Миссис Рейчел» / Ms. Rachel, которая начинала на YouTube, а теперь появилась и на Netflix.

Кинотеатральный рынок показывает умеренное восстановление. Продажа билетов выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, однако остается на 27% ниже допандемийного уровня. Самым кассовым фильмом года стал китайский «Нечжа 2» / Ne Zha 2, среди голливудских лидирует «Лило и Стич» / Lilo & Stitch.

В то же время Marvel показывает более слабые результаты. «Капитан Америка: Чудесный новый мир» / Brave New World и «Громовержцы» / Thunderbolts собрали около 400 миллионов долларов каждый, что значительно уступает показателям до пандемии.

- Реклама -

Тем временем Apple активно расширяет спортивный контент. Компания получила эксклюзивные права на трансляции Формулы 1 в США за 150 миллионов долларов ежегодно. Apple уже имеет контракты с MLS и MLB.

Сам Netflix столкнулся с замедлением во втором квартале 2025 года. Рост новых подписчиков замедлился, а компания делает ставку на тарифный план с рекламой. Почти половина новых пользователей в США выбирает именно этот вариант подписки.