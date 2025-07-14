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Warner Bros. Discovery возвращает бренд HBO Max после провального ребрендинга

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HBO MAX

Медиакорпорация Warner Bros. Discovery официально восстановила название HBO Max для своего стримингового сервиса и окончательно отказалась от бренда Max. Компания признала неудачу ребрендинга 2023 года и вернулась к прежнему названию из-за негативной реакции пользователей. Об этом сообщает MacRumors.

Бренд HBO Max снова появился на официальном сайте платформы и в мобильных приложениях. Страница Max.com автоматически перенаправляет посетителей на hbomax.com. В магазинах приложений Apple App Store и Google Play Store компания обновила названия программ.

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Пользователи могут дальше пользоваться установленными приложениями без дополнительных загрузок. Имеющиеся приложения автоматически обновятся и будут показывать новое название HBO Max. Изменения уже действуют для украинских пользователей.

К обновлению в App Store компания добавила шуточный комментарий: «То же самое приложение. Почти новое название. Поворот сюжета, которого все ждали: Max теперь — HBO Max».

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Это решение отменяет ребрендинг 2023 года. Тогда руководство убрало HBO из названия в пользу универсального бренда Max. Цель была в объединении контента Discovery после слияния компаний. Однако изменение вызвало критику подписчиков и экспертов медийной индустрии.

Warner Bros. Discovery признала ошибку в мае текущего года. Компания опиралась на отзывы пользователей и силу бренда HBO, который ассоциируется с высококачественным контентом. Руководство заявило о намерении сосредоточиться на «уникальном и выдающемся продукте», отказавшись от попыток «быть всем для всех».

Стриминговый сервис менял названия в течение последних лет. Платформа работала под брендами HBO Go, HBO Now, HBO, HBO Max и Max.

В Украине HBO Max доступен через платформу Megogo в составе подписки «Максимальная». Пользователи получают доступ к сериалам, фильмам и будущим премьерам от Warner Bros.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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