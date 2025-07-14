Конец эпохи: легендарные музыкальные каналы MTV прекратят вещание в конце года

Американская медиакорпорация Paramount Global закроет несколько тематических телеканалов под брендом MTV в Центрально-Восточной Европе в конце 2025 года. В рамках масштабной реструктуризации бизнеса компания прекратит трансляцию шести музыкальных каналов MTV и других тематических программ. Впервые эту информацию на прошлой неделе обнародовало словацкое издание Zive.sk, ссылаясь на данные от операторов.

Европейские медиа сообщают, что работу прекратят каналы MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD и Club MTV. Также закроются каналы Nick Music, Comedy Central и Paramount Network. Польское издание Wirtualnemedia.pl пишет, что операторы уже получили официальные уведомления о прекращении вещания этих программ.

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Это решение охватит одновременно несколько стран региона. Чешское издание Parabola.cz сообщает, что каналы закроются не только на чешском рынке, но и в других европейских странах. В Польше закроются девять каналов — кроме упомянутых каналов MTV, еще и TeenNick и Polsat Comedy Central Extra. В Венгрии прекратят вещание венгерские версии каналов Comedy Central и Paramount Network.

Тематические музыкальные каналы MTV появились в начале 2000-х годов вместе с распространением цифрового телевещания. В течение нескольких лет эти каналы имели большую популярность среди зрителей — они показывали музыкальные клипы разных жанров и эпох без перерывов. Главной особенностью этих каналов на восточноевропейском рынке было отсутствие рекламы, что позволяло смотреть музыкальный контент непрерывно. Большинство каналов вещали в стандартном разрешении, только MTV Live HD — в высоком.

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Реструктуризацию Paramount Global начала в августе 2024 года. Тогда компания сообщила о сокращении 15% персонала во время приспособления к изменениям в медиаиндустрии. Линейные телеканалы постепенно теряют значение из-за роста популярности стриминговых сервисов и платформ видеоконтента по требованию.

После закрытия тематических каналов MTV в составе Paramount Global останется главная программа MTV Europe. Этот канал будет сосредотачиваться преимущественно на реалити-шоу и развлекательном контенте, а музыкальные клипы будет показывать минимально. Зрители и в дальнейшем смогут смотреть музыкальный видеоконтент на других доступных каналах или цифровых платформах.

Изменения в стратегии Paramount Global показывают общие тенденции медиарынка. Цифровые платформы дают зрителям возможность создавать собственные списки воспроизведения и смотреть контент в высоком качестве изображения и звука. Такие возможности делают традиционное линейное музыкальное вещание менее интересным для современной аудитории.

Ранее мы сообщали, что после 36 лет своего существования прекратил работу телеканал MTV News.