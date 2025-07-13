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В Украине появится новый спортивный телеканал Maincast Sport

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Спортивний телеканал Maincast Sport

Крупнейшая медиакомпания Украины Starlight Media договорилась с киберспортивной компанией Maincast о дистрибуции нового телеканала Maincast Sport. Канал начнет вещание осенью 2025 года и будет транслировать топовые спортивные события Украины и мира. Об этом сообщает пресс-служба Starlight Media.

Новый телеканал станет частью портфеля Starlight Media и расширит спортивный выбор для украинских зрителей. Maincast Sport планирует показывать как национальные, так и международные соревнования, которые до сих пор не транслировали отечественные каналы.

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«Starlight Media снова пополняет свой портфель телеканалов, добавив в него телеканал от сильнейшего игрока на рынке киберспорта Maincast», — заявил Виталий Сперкач, руководитель и операционный директор подразделения Pay TV компании. Он подчеркнул, что появление Maincast Sport позволит спортивным поклонникам первыми просматривать лучшие события не только Украины, но и мира.

Партнерство предусматривает постоянное сотрудничество между компаниями. Цель договоренности — улучшить выбор контента для украинского зрителя и увеличить предложение на медиарынке. Сперкач назвал это началом стратегического партнерства и выразил уверенность в перспективности проекта.

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Программная сетка канала будет содержать студийные шоу, аналитические программы и разнообразный спортивный контент. Команда Maincast будет создавать собственные проекты на украинском языке. Подробную информацию о чемпионатах и спортивных дисциплинах обнародуют перед началом вещания.

Виталий Волочай, соучредитель Maincast и известный спортивный комментатор, объяснил расширение деятельности компании от киберспорта до традиционных спортивных трансляций. Он выразил удовлетворение тем, что партнером стала Starlight Media — крупнейший производитель контента Украины и абсолютный лидер телесмотрения, и подчеркнул, что партнерство будет взаимовыгодным и долгосрочным.

Волочай добавил, что компания имеет все необходимые мощности для создания качественного спортивного продукта. Главной целью он назвал знакомство украинского зрителя с популярными мировыми спортивными событиями, которые до сих пор не транслировали национальные каналы.

Starlight Media остается лидером украинского телевидения с долей аудитории 18-54 года на уровне 25,2% по итогам 2024 года. Проекты компании ежедневно просматривают 8 миллионов зрителей, а ежемесячно — более 16 миллионов. В сотню лучших программ года вошли 97 проектов каналов Starlight Media.

Maincast занимает ведущие позиции на рынке киберспорта Восточной Европы. Компания является официальным бродкастером главных турниров по Counter-Strike, Dota 2 и Valorant и владеет 90% прав на освещение турниров на украинском языке.

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Запуск Maincast Sport будет логичным продолжением стратегии развития компании в сфере спортивных медиа. Напомним, 8 июля Maincast запустила в Украине OTT-платформу Maincast.tv для трансляций спортивных соревнований и киберспортивных турниров. Платформа предлагает пользователям прямые трансляции и записи матчей по киберспорту, снукеру, гонкам NASCAR, настольному теннису, дартсу и футболу.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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