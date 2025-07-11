Украина станет одной из первых в Европе с технологией спутниковой связи Direct to Cell

Национальный оператор «Киевстар» вместе с компанией Starlink готовит к запуску революционную технологию Direct to Cell, которая позволит передавать мобильные сигналы непосредственно из космоса на смартфоны пользователей. Об этом заявил СЕО «Киевстар» Александр Комаров в интервью Reuters во время IV Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Технология Direct to Cell работает по принципу использования спутников в качестве базовых станций, которые пересылают телефонные сигналы из космоса непосредственно на мобильные устройства. Стратегическое партнерство между «Киевстар» и Starlink позволит Украине войти в число первых европейских стран, где будет внедряться эта новейшая система связи.

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Компания уже провела эксплуатационные испытания технологии и планирует поэтапное внедрение услуги. Первый этап предусматривает запуск в тестовом режиме системы обмена сообщениями до конца этого года. Пользователи смогут отправлять SMS, а также пользоваться популярными мессенджерами WhatsApp, Signal и другими приложениями для обмена сообщениями.

«На первом этапе, который реализуем до конца этого года, будет работать обмен сообщениями через SMS, WhatsApp, Signal и другие мессенджеры», — пояснил Александр Комаров в интервью Reuters.

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Следующий этап развития технологии запланирован на второй квартал 2026 года. Тогда пользователи будут иметь доступ к мобильной широкополосной спутниковой связи для передачи данных и голосовых вызовов. Это значительно расширит возможности связи, особенно в отдаленных регионах страны.

Участие в конференции URC2025 имеет стратегическое значение для «Киевстар». СЕО компании подчеркнул, что главная цель участия — поддержка украинского правительства и налаживание новых деловых связей с международными партнерами, в частности с итальянскими компаниями, которые планируют расширять свою деятельность в Украине.

Параллельно с технологическими инновациями «Киевстар» продолжает работу над листингом на американской фондовой бирже NASDAQ. Александр Комаров сообщил, что проект активно развивается, и компания надеется завершить процесс в третьем квартале 2025 года. Это станет первым размещением украинской компании на американской фондовой бирже в условиях войны.

Компания демонстрирует стабильное развитие даже в условиях военного времени. С начала полномасштабного вторжения «Киевстар» построил более 3000 новых объектов и более 10 000 базовых станций. Сейчас оператор достиг покрытия 96% населения Украины современными технологиями LTE.

«На подконтрольных украинскому правительству территориях наша мобильная сеть функционирует почти так же, как и в период до полномасштабного вторжения», — отметил Комаров в интервью Bloomberg.

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«Киевстар», принадлежащий международному цифровому оператору VEON, позиционирует себя не только как провайдер телекоммуникационных услуг, а как поставщик цифровых решений с самой большой и совершенной инфраструктурой в стране. Компания активно развивает цифровые услуги и предложения для своих клиентов.

Внедрение технологии Direct to Cell станет значительным шагом в развитии телекоммуникационной инфраструктуры Украины и повысит надежность связи в условиях военного времени.